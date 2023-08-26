المشدد 7 سنوات لمتهم بضرب شخص حتى الموت فى سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد وفاة المجنى عليه بعد دخوله المستشفى إثر تعرضه للضرب بعصا شوم وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما فقام بالتعدى عليه بالضرب مما أحدث إصابته والتى أدت إلى وفاته وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.