المشدد 6 سنوات لمتهم بسرقة شخص فى الطريق العام بسوهاج

سوهاج- عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأربعاء ، بمعاقبة المتهم "أ.د.ا"عامل بالسجن المشدد 6 سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات لاتهامه بسرقة المجنى عليه ""م.ح.م" بالإكراه وتحت تهديد السلاح كما شرع في سرقة الدراجة النارية التى يعمل عليها المجنى عليه ليلا بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغا من المجنى عليه، بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة المركز ليلا بالدراجة النارية قام المتهم بإيقافه وتهديده بسلاح أبيض كان بحوزته، واستولى منه على هاتفه المحمول تحت تهديد السلاح، والنزول من الدراجة النارية محاولا سرقتها وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.



