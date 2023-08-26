المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاملين بتهمة الاتجار فى الهيروين بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ع.ه.ع " عامل و" ح.ا.ا' عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاتجار فى الهيروين كما عاقبت المتهمين بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألف جنيه لاتهامهما بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الهيروين وترويجه على عملائهما من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 34 كيس من الهيروين كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات ، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.