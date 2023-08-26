المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار فى المخدرات بمركز دار السلام فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم السبت بمعاقبة المتهم "م.ا.م." عاطل و" ش.ا" و" ا.ع.ى" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين وتعاطى للمخدرات بدائرة مركز دار السلام.

نعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين المخدر وتعاطى المواد المخدرة بدائرة المركز وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المنهمين وبحوزتهم عدد 2 كيس من الشابو وجوهر الميتامفيتامين وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار فى المواد المخدرة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.