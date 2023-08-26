اليوم السابع
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السجن 5 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

السبت، 26 أغسطس 2023 04:46 م
السجن 5 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج- عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ح.ا.ت" عامل ، بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بأحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "و.م.ا" " بدائرة مركز دار السلام
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب عن طريق عصا "شوم " وإحداث عاهة مستديمة له بنسبة 20% يسبب خلافات بينهما، وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه، حيث قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بالضرب بعصا شوم محدثا إصابته  وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 

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جنايات سوهاج

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