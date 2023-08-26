اليوم السابع
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السبت، 26 أغسطس 2023 04:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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المشدد 10 سنوات لعامل و5 لآخر لاتهامهما بإحراز سلاح نارى وذخيرة بسوهاج

السبت، 26 أغسطس 2023 04:32 م
المشدد 10 سنوات لعامل و5 لآخر لاتهامهما بإحراز سلاح نارى وذخيرة بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم " ع.اح" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز دار السلام.
 
تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة المركز  وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته السلاح النارى وعدد من الطلقات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم " م.ع.ف" عامل   بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز دار السلام .
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة المركز وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته السلاح النارى وعدد من الطلقات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 

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