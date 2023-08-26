اليوم السابع
Ads
السبت، 26 أغسطس 2023 05:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بالاتجار فى الأفيون بسوهاج

السبت، 26 أغسطس 2023 04:22 م
السجن المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بالاتجار فى الأفيون بسوهاج حبس- أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ب.ج س"عامل  بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الأفيون والحشيش بدائرة مركز دار السلام.
 
تعود أحداث القضية إلى عام  2023 بدائرة مركز دار السلام، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم  بالاتجار فى الافيون والحشيش  وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم  وبحوزته 5 جرام من الأفيون وعدد من قطع الحشيش  وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 
 

 


سوهاج

جنايات سوهاج

محكمة جنايات سوهاج

السجن

الافيون

الحشيش



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة