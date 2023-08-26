السجن المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بالاتجار فى الأفيون بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ب.ج س"عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الأفيون والحشيش بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الافيون والحشيش وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 5 جرام من الأفيون وعدد من قطع الحشيش وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.