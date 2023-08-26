الكيتو دايت وآثاره الجانبية.. يعرضك لارتفاع الكولسترول وأمراض القلب

كتبت إيناس البنا

في السنوات الأخيرة، اكتسب النظام الغذائي الكيتوني (كيتو) شعبية بسبب قدرته على المساعدة في إنقاص الوزن وإدارة بعض الحالات الطبية، ومع ذلك، عند النظر في آثاره على صحة القلب، من الضروري الموازنة بين الفوائد والمخاطر المحتملة المرتبطة بهذا النهج الغذائي.

فهم نظام كيتو الغذائي

وفقا لموقع "healthsite"، يتميز نظام الكيتو الغذائي بانخفاض كبير في تناول الكربوهيدرات، واستبداله بزيادة استهلاك الدهون وتناول البروتين بشكل معتدل، يهدف هذا التحول إلى إدخال الجسم في حالة من الكيتوزية، حيث يحرق الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من الكربوهيدرات.

آثار إيجابية على صحة القلب

تشير الأبحاث إلى أن نظام الكيتو الغذائي قد يكون له بعض التأثيرات الإيجابية على صحة القلب، يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن، وهو أمر مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد النظام الغذائي على خفض مستويات الدهون الثلاثية وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، وكلاهما عاملان مهمان في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

النظام الغذائي الكيتوني على الرغم من شعبيته لفوائده المحتملة في إنقاص الوزن وإدارة بعض الحالات، إلا أنه أثار مخاوف بشأن تأثيره على صحة القلب بسبب العديد من الآثار الضارة:

ارتفاع نسبة الكولسترول الضار LDL

غالبًا ما يحتوي نظام الكيتو الغذائي على نسبة عالية من الدهون المشبعة من مصادر مثل الزبدة والجبن واللحوم الدهنية، هذه الدهون يمكن أن تؤدي إلى زيادة في مستويات الكولسترول LDL ، والذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

خطر الإصابة بتصلب الشرايين

يمكن أن يساهم المحتوى العالي من الدهون في النظام الغذائي، وخاصة الدهون المشبعة، في تراكم الترسبات في الشرايين، وهي حالة تعرف باسم تصلب الشرايين، ويمكن أن يعيق تدفق الدم ويؤدي إلى النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

تساهم المستويات المرتفعة من الكوليسترول LDL وتصلب الشرايين في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، في حين أن النظام الغذائي قد يقدم فوائد قصيرة المدى مثل فقدان الوزن ، إلا أنه ينبغي النظر بعناية في تأثيره المحتمل على المدى الطويل على صحة القلب.

تناول المواد الغذائية غير المتوازنة

يمكن أن تؤدي الطبيعة التقييدية لنظام الكيتو الغذائي إلى تناول غير متوازن من العناصر الغذائية الأساسية، فقد يؤدي انخفاض استهلاك الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة إلى نقص الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، والتي تعتبر مهمة لصحة القلب.

التأثير على ضغط الدم

تشير بعض الدراسات إلى أن نظام الكيتو الغذائي يمكن أن يؤثر على مستويات ضغط الدم، في حين أنه قد يؤدي في البداية إلى انخفاض في ضغط الدم، إلا أن التأثيرات طويلة المدى على تنظيم ضغط الدم ليست مفهومة جيدًا، ومن المحتمل أن تؤثر التقلبات على صحة القلب.

زيادة خطر عدم انتظام ضربات القلب

يمكن أن تؤدي تأثيرات النظام الغذائي على توازن الكهارل والجفاف إلى عدم انتظام ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب، مما قد يشكل خطورة على الأفراد الذين يعانون من أمراض القلب الموجودة مسبقًا.