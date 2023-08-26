الكرملين يرد على تساؤلات بشأن حضور بوتين فى جنازة "بريجوجين"

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه من غير المعروف بعد فيما لو كان الرئيس بوتين سيحضر جنازة قائد مجموعة فاجنر العسكرية، يفجيني بريجوجين ، مذكرا بالفترة التي تستغرقها الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات في الحادثة.

ووفقا لروسيا اليوم، قال بيسكوف إنه لا توجد مواعيد رسمية حتى اللحظة بخصوص إقامة جنازة يفجيني بريجوجين، لافتا إلى أنه "لا نعلم، مثلكم، كم ستستغرق الفحوصات الضرورية والإجراءات اللازمة المتعلقة بالتحقيق. ولذلك الآن، حيث لا يوجد مواعيد للجنازة وما إلى ذلك، فمن المستحيل الحديث عن هذا على الإطلاق الآن".

وأردف قائلا: "في الوقت الحالي لدى الرئيس الروسي جدول عمل مزدحم للغاية".

ولقي بريجوجين، يوم الأربعاء الماضي، حتفه في تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقله مع 9 أشخاص آخرين بينهم طاقم الطائرة، في مقاطعة تفير قرب موسكو.

وكان أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم، عن تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها مؤسس مجموعة "فاغنر"، مشيرا إلى أن بريغوجين "كان رجلا ذا مصير صعب ولكنه كان موهوبا".

وأكد أيضا أن "فاجنر" ساهمت بشكل فعّال في مكافحة النازية بأوكرانيا، "ولن ننسى هذا أبدا".