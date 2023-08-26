اليوم السابع
Ads
السبت، 26 أغسطس 2023 08:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

القومى للطفولة والأمومة: دعم 34 ألف طالب فى 1100 مدرسة مجتمعية

السبت، 26 أغسطس 2023 07:26 م
القومى للطفولة والأمومة: دعم 34 ألف طالب فى 1100 مدرسة مجتمعية الدكتورة نيفين عثمان
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الدكتورة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تفاصيل فعالية المبادرة الوطنية "دوي" لتمكين الطفل المصري بالعلمين.
 
ووجهت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت،  الشكر والتقدير لكافة الحضور من الوزراء وممثلي الأمم المتحدة والهيئات الدولية والجمعيات الأهلية الشركاء في حماية وتمكين الطفل المصرى، وعلى رأسهم السيدة انتصار السيسي.
 
وأضافت المجلس القومي للطفولة والأمومة يركز أيضاً على حملات التوعية وحشد الدعم المجتمعي لحقوق الأطفال لتغيير السلوكيات السلبية، حيث تم تدريب 150 من الأخصائيين الاجتماعيين والمدربين في الجمعيات غير الحكومية والذين نقلوا ما تعلموه من خبرات في جلسات توعية حول التربية الإيجابية استفاد منها أكثر من ثلاثين ألف من الطلبة وأكثر من عشرة آلاف أسرة في أسيوط وقنا والإسكندرية.
 
وأشارت إلى دعم التعليم المجتمعي من خلال دعم 34 ألف طالب وطالبة في 1100 مدرسة مجتمعية بالشراكة مع 11 جمعية أهلية، علماً بأن نسبة استفادة الفتيات من برامج التعليم المجتمعي ما يقرب من 57%.
 
 
 

الدكتورة نيفين عثمان

المجلس القومي للطفولة والأمومة

المبادرة الوطنية دوي

تمكين الطفل المصري

العلمين

إكسترا نيوز



الموضوعات المتعلقة

المجلس القومى للطفولة والأمومة يقدم الدعم النفسى لأشقاء الطفلة سجدة

الأحد، 20 أغسطس 2023 10:01 م

"رعاية النشء" بتنسيقية شباب الأحزاب تشارك بإطلاق استراتيجية "القومى للطفولة"

الخميس، 27 يوليو 2023 06:00 م

مبادرة رعاية النشء بالتنسيقية تبحث تعزيز التعاون مع المجلس القومى للطفولة

الأربعاء، 19 يوليو 2023 11:02 م

توصية برلمانية باستقلالية المجلس القومى للطفولة والأمومة.. نواب: الأطفال مستقبل مصر.. وتضامن النواب توافق على موازنة المجلس لـ2024 بواقع 60 مليونا و691 ألف جنيه..والمجلس: نعمل على حماية الطفل من الظواهر السلبية

الأحد، 28 مايو 2023 03:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة