القبض على شخصين لضلوعهما فى إشعال حرائق غابات عن عمد باليونان

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تمكنت السلطات اليونانية من إلقاء القبض على شخصين لضلوعهما فى إشعال حرائق عن عمد فى الغابات.



وقال مسئولو إدارة إطفاء الحرائق - حسبما ذكرت قناة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم /السبت/ - إن المتهمين أشعلا حريقا فى الحشائش الجافة فى منطقتى (كاريستو) بجزيرة (إيفيا) و(لاريسا) وسط البلاد، مضيفين أن أحدهما اعترف بإشعاله أربعة حرائق فى المنطقة خلال شهرى يوليو وأغسطس.



كما أكد المسئولون أن الحريق المتعمد كان السبب فى اشتعال العديد من الحرائق فى اليونان على مدار الأسبوع الماضي، على الرغم من أنه ما زال غير واضح ما الذى أدى لاشتعال الحريق الأكبر فى البلاد والذى كافحه مئات من رجال الإطفاء وأسفرت عن مصرع 21 شخصًا فى منطقة (إفروس) شمال شرقى البلاد، وعلى أطراف العاصمة أثينا.