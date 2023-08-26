اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 أغسطس 2023 12:28 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

القبض على شخصين لضلوعهما فى إشعال حرائق غابات عن عمد باليونان

السبت، 26 أغسطس 2023 11:00 م
القبض على شخصين لضلوعهما فى إشعال حرائق غابات عن عمد باليونان حرائق الغابات
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت السلطات اليونانية من إلقاء القبض على شخصين لضلوعهما فى إشعال حرائق عن عمد فى الغابات.


وقال مسئولو إدارة إطفاء الحرائق - حسبما ذكرت قناة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم /السبت/ - إن المتهمين أشعلا حريقا فى الحشائش الجافة فى منطقتى (كاريستو) بجزيرة (إيفيا) و(لاريسا) وسط البلاد، مضيفين أن أحدهما اعترف بإشعاله أربعة حرائق فى المنطقة خلال شهرى يوليو وأغسطس.


كما أكد المسئولون أن الحريق المتعمد كان السبب فى اشتعال العديد من الحرائق فى اليونان على مدار الأسبوع الماضي، على الرغم من أنه ما زال غير واضح ما الذى أدى لاشتعال الحريق الأكبر فى البلاد والذى كافحه مئات من رجال الإطفاء وأسفرت عن مصرع 21 شخصًا فى منطقة (إفروس) شمال شرقى البلاد، وعلى أطراف العاصمة أثينا.

 


حرائق الغابات

اليونان

حرائق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة