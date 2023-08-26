"الطرق الصحيحة لبدء الاستثمار الصناعى".. ندوة فى نقابة المهندسين بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي ندوة بعنوان "الطرق الصحيحة لبدء الاستثمار الصناعي" بمقر النقابة بالشاطبي.

في البداية؛ رحب الدكتور محمد صلاح رئيس لجنة التوظيف بالحضور وأثنى على أهمية الندوة ودورها في دعم الشباب لإيجاد الطرق الصحيحة لبدء الاستثمار الصناعي، وأكد أن لجان النقابة حريصة على تقديم كافة المعلومات من خلال استضافة متخصصين لكي يستفيد منها المهندسين وحديثي التخرج للبدء في الاستثمار الخاص بهم.

كما أشاد الدكتور حسن لطفي "رئيس لجنة الصناعة والطاقة" بالحضور وأوضح دور النقابة في دعم الشباب وتوعيتهم قبل الخروج إلى سوق العمل ومعرفة الطرق الصحيحة حتى يقوموا ببداية الاستثمار الصناعي المناسب.

وأوضح المهندس علاء محجوب "رئيس لجنة الخطة الاستراتيجية"، أن محاور الندوة ستشمل كل مقومات الاستثمار الصناعي والتسلسل الطبيعي له.

وتناول المهندس محمود مرزوق "مدير المكتب المصري للتطوير الصناعي" طرق توفير فرصة مثالية للمهندسين الراغبين في تعزيز معرفتهم وفهم أفضل لعملية الاستثمار الصناعي ومعرفة طرق البدء له، وعرض مقومات الاستثمار الصناعي مثل رأس المال والخبرة الفنية والخبرة الإدارية والتسويقية وعرض التسلسل الطبيعي للاستثمار الصناعي وعرض بعض الحالات والمواقف وكيفية التعامل معها.