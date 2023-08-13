تكريم الفائزين فى بطولة المهندسين الدولية للشطرنج الكلاسيك بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

كرمت نقابة المهندسين بالإسكندرية ، المهندسين الفائزين في بطولة المهندسين الدولية للشطرنج الكلاسيك (المرحلة الثانية) تحت رعاية الدكتور هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، وذلك من خلال التعاون بين لجنة الشباب واللجنة الاجتماعية والثقافية بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج.

يذكر أن البطولة تم تنظيمها على مرحلتين، مرحلة أولى خاصة بالناشئين والناشئات، ومرحلة ثانية خاصة بالفئات العمرية المختلفة ورواد المهندسين فوق سن الـ60 وأن البطولة قيّمت دولياً طبقاً لتقييم الاتحاد الدولي للعبة.

وقال المهندس كريم عزت، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن المرحلة الثانية تضمنت مشاركة 75متسابقا وشهدت البطولة منافسة قوية وتفاعل كبير بين المشاركين.

وأضاف أن الأعمار المشاركة هي فوق 18 عاما حتى فوق الـ 60 عاما، مؤكدًا أن المرحلة الثانية لاقت نجاحا كبيرا ومشاركة كبيرة من المهندسين وذويهم.

ومن جانبه أكد المهندس محمد قبيصى رئيس لجنة الشباب بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن البطولة تقام للعام الثاني على التوالي وأن النقابة بكامل لجانها تسعي دائماً لتوفير كافة الفعاليات والانشطة التي تخدم المهندسين وذويهم وان النقابة دائماً حريصة على تقديم كافة الانشطة المختلفة وان الدافع الاول لإقامة مثل هذه المسابقات هي مشاركة المهندسين في كافة الخدمات التي تقدمها النقابة لهم والاستفادة بها.

وأوضح ان البطولة تم تقييمها دولياً وتتبع قوانين الإتحاد الدولي للشطرنج كما اقيمت بالنظام السويسري من 7 جولات كما تم تكريم 8 من المراكز الاولي كترتيب عام وكذلك 4 مراكز للمهندسين و4 مراكز لرواد المهندسين فوق سن ال 60عام مشيداً بمشاركة كافة الفئات العمرية.