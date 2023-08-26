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الصحة: اللقاحات العادية فعالة لتقليل معدلات الإصابة بمتحور كورونا الجديد

السبت، 26 أغسطس 2023 09:27 م
الصحة: اللقاحات العادية فعالة لتقليل معدلات الإصابة بمتحور كورونا الجديد حسام عبد الغفار
كتب الأمير نصرى

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قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن متحور كورونا الجديد لم يتسبب فى الدخول للعناية المركزة، أو تركيب جهز التنفس الصناعى، أوفى زيادة الوفيات، ولكن الخطورة الصحية منخفضة والأعراض نفس أعراض السابق، وتغير فى حاسة الشم فى بعض الحالات.
 
وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، أن أكثر من 80% من المصابين يتماثلون للشفاء دون الدخول للعناية المركزة، لافتا إلى أنه لايوجد أى توصيات تقول إن هناك اختلافا فى إجراءات التعامل معه.
 
أوضح حسام عبد الغفار، أن الموقف مختلف حاليا، واللقاحات العادية فعالة لتقليل معدلات الإصابة والوفيات، وهناك لستة معدلة للقاحات وهذا لا ينفى أن اللقاحات فعالة.
 
 
 

متحور كورونا

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