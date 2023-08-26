إخماد حريق اشتعل بمنزل فى عزبة بالصف

كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بمنزل، بعزبة حسين عوض في الصف، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كانت تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بمنزل، في عزبة حسين عوض، بمنطقة الصف، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك المنزل، ولم يشتبه فى اندلاع الحريق جنائيا، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.