اليوم السابع
Ads
السبت، 26 أغسطس 2023 11:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق داخل 10 أحواش في قرية أبو دياب شرق بقنا.. صور

السبت، 26 أغسطس 2023 11:28 م
السيطرة على حريق داخل 10 أحواش في قرية أبو دياب شرق بقنا.. صور حريق في 10 أحواش في قرية أبو دياب
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم السبت،  من السيطرة على حريق نشب في 10 أحواش  بناحية نجع أبو نبوت، بقرية أبو دياب شرق، التابعة لمركز دشنا.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في  10أحواش ماشية بناحية نجع أبو نبوت بقرية أبو دياب شرق بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.
 
وتبين أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وأسفر عن نفوق عدد من رؤوس الماشية، تم تحرير محضر بالواقعة فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل.
 
حريق في 10 أحواش في قرية أبو دياب (1)
حريق في 10 أحواش في قرية أبو دياب (1)

حريق في 10 أحواش في قرية أبو دياب (2)
حريق في 10 أحواش في قرية أبو دياب (2)

حريق في 10 أحواش في قرية أبو دياب (3)
حريق في 10 أحواش في قرية أبو دياب (3)
 
 
 

حريق دشنا

حريق ابو دياب

الحماية المدنية

محافظة قنا

اخبار قنا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة