السيطرة على حريق داخل 10 أحواش في قرية أبو دياب شرق بقنا.. صور

قنا صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب في 10 أحواش بناحية نجع أبو نبوت، بقرية أبو دياب شرق، التابعة لمركز دشنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في 10أحواش ماشية بناحية نجع أبو نبوت بقرية أبو دياب شرق بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

وتبين أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وأسفر عن نفوق عدد من رؤوس الماشية، تم تحرير محضر بالواقعة فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل.