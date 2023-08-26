اليوم السابع
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السبت، 26 أغسطس 2023 12:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السلطات اليونانية تضبط 79 شخصا على خلفية حرائق الغابات

السبت، 26 أغسطس 2023 11:47 ص
السلطات اليونانية تضبط 79 شخصا على خلفية حرائق الغابات الشرطه اليونانيه
أ ش أ

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أعلنت السلطات في اليونان ضبط 79 شخصا على الأقل بتهم الحرق العمد على خلفية تفشي حرائق الغابات المشتعلة في أنحاء واسعة من البلاد.

وأوضحت صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية اليوم /السبت/ أن الحرائق أسفرت حتى الآن عن مصرع 19 شخصا على الأقل، فيما التهمت أكثر من 130 ألف هكتار من الأراضي.. وتعد حرائق الغابات هي الأكبر التي يشهدها الاتحاد الأوروبي.

وتكافح سلطات الطوارئ اليونانية المئات من حرائق الغابات منذ الأسبوع الماضي ويعد الحريق قرب مدينة "أليكساندروبوليس" بشمال شرق البلاد هو الأكبر الذي تشهده البلاد.. في حين كشف فاسيليس كيكيلياس، وزير الحماية المدنية، عن وجود محاولات متعددة من قبل مشعلي الحرائق لإشعال حرائق جديدة في جبل بارنيثا، الواقع شمال غرب أثينا.

 


السلطات اليونانية

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