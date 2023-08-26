السلطات اليونانية تضبط 79 شخصا على خلفية حرائق الغابات

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أعلنت السلطات في اليونان ضبط 79 شخصا على الأقل بتهم الحرق العمد على خلفية تفشي حرائق الغابات المشتعلة في أنحاء واسعة من البلاد.

وأوضحت صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية اليوم /السبت/ أن الحرائق أسفرت حتى الآن عن مصرع 19 شخصا على الأقل، فيما التهمت أكثر من 130 ألف هكتار من الأراضي.. وتعد حرائق الغابات هي الأكبر التي يشهدها الاتحاد الأوروبي.

وتكافح سلطات الطوارئ اليونانية المئات من حرائق الغابات منذ الأسبوع الماضي ويعد الحريق قرب مدينة "أليكساندروبوليس" بشمال شرق البلاد هو الأكبر الذي تشهده البلاد.. في حين كشف فاسيليس كيكيلياس، وزير الحماية المدنية، عن وجود محاولات متعددة من قبل مشعلي الحرائق لإشعال حرائق جديدة في جبل بارنيثا، الواقع شمال غرب أثينا.