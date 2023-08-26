اليوم السابع
Ads
السبت، 26 أغسطس 2023 02:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الصومالي يتصدى لهجوم إرهابي لمليشيات "الشباب" بوسط البلاد

السبت، 26 أغسطس 2023 01:00 م
الجيش الصومالي يتصدى لهجوم إرهابي لمليشيات "الشباب" بوسط البلاد الجيش الصومالي - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحبط الجيش الصومالي، صباح اليوم السبت، هجوما إرهابيا، حاولت خلاله عناصر مليشيات "الشباب" الإرهابية (الخوارج) شنه على منطقة "عوس ويني" بإقليم "جلجدود" وسط البلاد والمحررة مؤخرا على أيدي القوات المسلحة.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم أن الجيش الصومالي كان يتابع عن كثب تحركات فلول (الخوارج)، ومن ثم باغتهم بالتصدي قبل تحقيق أهدافهم الإرهابية ضد المدنيين في المنطقة المذكورة.

وتواصل القوات المسلحة بالتعاون مع القوات المحلية لولاية جلمدج بوسط البلاد، عمليات تطهير المناطق الريفية من براثن المتمردين.

 


الجيش الصومالي

الصومال

حركة الشباب

الارهاب في الصومال

الصومال اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة