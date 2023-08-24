اليوم السابع
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الإمام الأكبر يؤكد استعداد الأزهر لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية باليابان

الخميس، 24 أغسطس 2023 01:19 م
الإمام الأكبر يؤكد استعداد الأزهر لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية باليابان الدكتور أحمد الطيب وأوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة
كتب لؤى على

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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر يسعى إلى تعزيز علاقاته مع اليابان، وذلك من خلال استقبال الطلاب اليابانيين الوافدين للدراسة في الأزهر الشريف؛ حيث يقدم الأزهر 6 منح دراسية لأبناء اليابان، مؤكدًا استعداد الأزهر لزيادة هذه المنح بما يُسهم فى خدمة مسلمى اليابان، ويعزز من إسهاماتهم داخل المجتمع اليابانى.

 

وأوضح فضيلته خلال استقباله أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى القاهرة، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، أن الأزهر منفتح على التواصل بشكل فعَّال مع المساجد والمراكز الإسلامية اليابانية، والتنسيق معهم لعقد دورات تدريبية في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وتعزيز قدراتهم للتعامل مع مختلف القضايا الدينية والمجتمعية المستجدة، بما يسهم في ترسيخ قيم المواطنة والأخوة والتسامح والتعايش المشترك.

 

كما أكد فضيلة الإمام الأكبر استعداد الأزهر لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية في اليابان، لخدمة مسلمي اليابان، وتقديم الدعم اللازم للجاليات العربية الموجودة هناك، وتلبية رغبة اليابانيين المتطلعين لدراسة اللغة العربية وعلومها، واستعداد الأزهر للتكفل بإرسال الأساتذة والعلماء والمعلمين المتخصصين في علوم اللغة العربية إلى اليابان، وبما يضمن جودة المناهج الدراسية التي سيتم تقديمها بواسطة هذا المركز الأزهري.

 

من جانبه، أعرب السفير الياباني عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره الكبير لجهود فضيلته في تعزيز قيم الأخوة والتسامح والحوار بين الأديان، وانخراط الأزهر بشكل فعَّال في نشر السلام العالمي على المستوى الدولي، مؤكدًا أن توقيع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان لوثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية عام 2019، كان عملًا ملهمًا وباعثًا للأمل والتفاؤل بين الجميع حول العالم.

 

من جانبه، أكد السفير الياباني حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الأزهر الشريف لدوره في تعزيز الحوار والسلام العالمي، واستمرار التعاون والتنسيق مع مرصد الأزهر في مجالات مكافحة التطرف العنيف، وأنه سيقوم بالتواصل مع المراكز الإسلامية في اليابان للتعريف بالدورات التدريبية التي يقدمها الأزهر للأئمة والوعاظ؛ حيث سيفيد هذا التدريب في فهم الإسلام فهمًا سليمًا للإسلام والتحصن من التطرف والتشدد.


سفير اليابان

الازهر الشريف

شيخ الازهر

اليابان

تعليم اللغة العربية

اللغة العربية



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