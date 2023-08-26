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الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة

السبت، 26 أغسطس 2023 10:30 ص
الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة أمطار مكة - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات الطائف ، وأضم ، والعرضيات، وميسان ، والكامل.  وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

 ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

والأسبوع الماضي، تساقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وعلى الحرم المكي أثناء صلاة المغرب.

حينها قالت إمارة مكة المكرمة، إنه تم رفع درجة التنبيه إلى (إنذار أحمر)من المركز الوطني للأرصاد عن أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 11 مساءً تشمل محافظات ( الجموم - العاصمة المقدسة- الكامل - الطائف - أضم - ميسان - العرضيات ).
 

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