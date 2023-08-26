اعرف مميزات برنامج الماجستير المهنى فى أمن المعلومات الذكية بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت كلية العلوم جامعة الإسكندرية ، فتح باب الالتحاق ببرنامج الماجستير المهنى فى أمن المعلومات والحاسبات الذكية، ويقدم "اليوم السابع" معلومات عن البرنامج .

ويهدف البرنامج إلى تخريج كوادر تعمل مبرمجين ومسئولين عن سرية المعلومات الذكية فى المصانع و الشركات والبنوك ومراكز اتخاذ القرار وتحقيق التكامل بين العلوم الأساسية المختلفة التى يحتاجها المتخصص فى علوم الحاسب وأمن وسلامة الحاسب والمعلومات الذكية وربط البحث العلمى بالمجالات التطبيقية عن طريق الاستعانة بالمتميزين من الكفاءات المتخصصة فى مجال أمن وسرية المعلومات الذكية.

كما يهدف إلى التواصل مع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بوضع التشريعات والقوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية وسلامة المعلومات والحاسبات الذكية وذلك للحد من الحوادث والكوارث الإلكترونية وتقليل الخسائر المادية والبشرية الناتجة عنها والمساهمة فى الدراسات العلمية التى تمنع الجرائم الإلكترونية قبل وقوعها وتحليلها لتفادى أسبابها واستكمال المهارات المطلوبة للعمل فى مجال السلامة الإلكترونية للحاسبات، وسد الفجوه بين مستوى الخريج ومتطلبات سوق العمل المهنية والتطبيقية ودعم العاملين بالصناعة فى مجالات للسلامة وأمن المعلومات الذكية والتعريف بالقوانين المنظمة الملزمة الخاصة بالسلامة وأمن المعلومات الذكية المستفيدين من البرنامج خريجى برامج الحاسب الآلى وما يعادلها والمتخصصون فى مجال إدارة الجرائم الإلكترونية والحد من الإصابات الحاسوبية وأمراض المعلومات الذكية والمشرفون على إدارة نظم المعلومات الذكية الصناعية والبحثية ومديرى الموارد البشرية ومهندسى البرمجيات والمعلومات الذكية والعاملين بها وأصحاب الأعمال الصغيرة التى تستخدم الحاسب الآلى.