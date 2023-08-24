جامعة الإسكندرية تشارك فى الاجتماع الإقليمى لليونسكو حول مجابهة العنف ضد الفتيات

الإسكندرية أسماء على بدر

شاركت وحدة مناهضة العنف بـ جامعة الإسكندرية كممثل رسمى في الإجتماع الإقليمي لليونسكو حول "مجابهة العنف ضد النساء والفتيات في الجامعات العربية" تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

وأشارت الدكتورة منال فودة، المدير التنفيذي للوحدة، أن الاجتماع يهدف إلى استعراض الجهود بشأن التصدي للعنف ضد النساء والفتيات في الجامعات العربية، فضلاً عن تسليط الضوء على أهمية توافر خدمات عالية الجودة، وضمان جودة دعم الصحة النفسية، والدعم النفسي الاجتماعي، وتحديد الأولويات الإقليمية في مجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات في الجامعات العربية، وذلك في إطار خطة العمل الملحقة بالاستراتيجية العربية بالتشاور بين الجهات المعنية للدول الاعضاء والجهات الفاعلة في مجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات.