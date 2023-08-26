إيقاف أعمال بناء مخالف فى عبد القادر بالعامرية أول بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى العامرية أول فى الإسكندرية، حملة مكبرة فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية فى المحافظة بمواصلة التصدى وبكل حزم لظاهرة البناء المخالف، والقضاء عليها فى المهد، وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أى مخالف.

وأعلن حى العامرية أول، برئاسة السيد موسى، رئيس الحى أن إدارة الإزالة الفورية والإشغالات والمتابعة، تمكنت من إيقاف بناء مخالف، حيث قامت دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحى، ترافقها إدارات المتابعة والتدخل السريع وإشغال الطريق، بحملة أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض في المهد بشارع السلام بعبد القادر،وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف ومازالت الحملات مستمرة بنطاق الحى لفرض الانضباط .

وعلى صعيد آخر، أعلنت محافظة الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من إعادة الشئ لأصله في 7 شوارع بنطاق حي العامرية أول عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها، كما وجه الشريف مدير مديرية الطرق بالاستجابة السريعة للمواطنين والتنسيق مع الحي لتحديد الشوارع التي كثرت منها شكاوى المواطنين.

ومن جانبها؛ أشارت مدير مديرية الطرق بأنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في شوارع التاليه: (طريق المسيري بالنهضة_طريق الخاصة الملكية_ مساكن الحرية و المدينة الجامعية _شارع مسجد راغب_شارع الاخلاص_ أمام مبنى حي العامرية _ تركيب بلاط لرصيف مدرسة الحسن بن علي الثانوية التجارية بنات).



إزالة بناء مخالف في العامرية



ايقاف اعمال بناء مخالف في العامرية بالإسكندرية



ايقاف اعمال بناء مخالف في العامرية بالإسكندرية



