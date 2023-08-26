إيطاليا تدعم مبادرة الجزائر لحل الأزمة فى النيجر

وكالات

أعرب وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تايانى، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، الجمعة، عن دعم روما لمبادرة الجزائر الرامية لتغليب الحل السياسي للأزمة في النيجر.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان صحفي إن أنطونيو تاياني "أعرب عن دعم حكومة بلاده وتثمينها عاليا لمبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بإيفاد مبعوثين إلى النيجر ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بغية توفير الشروط الضرورية لتغليب منطق الحل السياسي للأزمة في النيجر".

وأضاف البيان بأن تاياني أشار إلى أن "إيطاليا تشاطر تماما قلق الجزائر بشأن تداعيات خيار اللجوء إلى استعمال القوة".

وأكد الوزير الإيطالي استعداد بلاده لمساندة جهود الجزائر ودعم مساعيها لتهدئة الأوضاع والعمل على تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في النيجر عبر السبل السلمية.

وتخشى الجزائر تداعيات إنسانية واقتصادية في حال نشوب نزاع مسلح على أرض جارتها النيجر، وتكرار سيناريو الحرب الأهلية في جارتها مالي بين 2012 و2013.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الجزائري يجري جولة إفريقية منذ الأربعاء تشمل نيجيريا وبنين وغانا، وتندرج ضمن مساعي إيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر.

واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.

وعقب الإطاحة بالرئيس محمد بازوم هددت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس" بالتدخل عسكريا في النيجر، وهو ما نددت به نيامي وشددت على أنه إعلان حرب.

تجدر الإشارة إلى أن موسكو أوضحت أن الحل العسكري لتسوية الأزمة في النيجر "قد يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد وزعزعة استقرار الوضع في منطقة الساحل والصحراء".