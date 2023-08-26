اليوم السابع
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السبت، 26 أغسطس 2023 03:04 م
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إعدام رأس ماشية تزن 400 كيلو مصابة بمرض الصفراء داخل مجزر فى ملوى بالمنيا

السبت، 26 أغسطس 2023 01:56 م
إعدام رأس ماشية تزن 400 كيلو مصابة بمرض الصفراء داخل مجزر فى ملوى بالمنيا إعدام الذبيحة
المنيا-حسن عبد الغفار

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شنت مديرية الطب البيطري بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا، برئاسة الدكتور وائل صلاح مدير إدارة الطب البيطرى، حملة تفتيشية على أسواق بيع اللحوم والمجازر، وبالتعاون مع الجهات المعنية.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط وإعدام رأس ماشية تزن 400 كجم لإصابتها بمرض السل بمجزر ملوى العمومى، وبالكشف بمعرفة مسئول الطب البيطري، ورئيس قسم المجازر بملوى وبالفحص تبين إصابتها بمرض الصفراء المرضية، وعلي الفور تقرر إعدامها بعد إخطار النيابة العامة، وعمل المحضر اللازم.
 
وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

مديرية الطب البيطرى

حملات تفتيشية

ملوى

اخبار المنيا

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