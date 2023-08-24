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8 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية بمحافظة بنى سويف

الخميس، 24 أغسطس 2023 12:31 م
8 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية بمحافظة بنى سويف مجازر - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة بنى سويف حملات على أسواق اللحوم بمدن المحافظة حيث تم تحرير 8 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية.‎

 

‫ يأتي ذلك إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

 

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.

 

 


الخدمات البيطرية

الطب البيطرى

بنى سويف

لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى



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