إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارة برصيف أعلى الطريق الأوسطى بمدينة 6 أكتوبر

أصيب 3 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة برصيف، أعلى الطريق الأوسطى، بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وباشرت النيابة التحقيق.
ورد بلاغا لغرفة النجدة بالجيزة، بوقوع حادث مرورى، أعلى الطريق الأوسطي، بمدينة 6 أكتوبر، حيث توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة برصيف، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.
تم نقل المصابين لمستشفى 6 أكتوبر، وإزالة آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة التحقيق.
كما أصيب شخصا صدمته سيارة بقرية الشوبك الشرقى فى البدرشين، وتم نقله إلى مستشفى البدرشين لتلقى العلاج، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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