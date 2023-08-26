إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارة برصيف أعلى الطريق الأوسطى بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

أصيب 3 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة برصيف، أعلى الطريق الأوسطى، بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغا لغرفة النجدة بالجيزة، بوقوع حادث مرورى، أعلى الطريق الأوسطي، بمدينة 6 أكتوبر، حيث توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة برصيف، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.

تم نقل المصابين لمستشفى 6 أكتوبر، وإزالة آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة التحقيق.

كما أصيب شخصا صدمته سيارة بقرية الشوبك الشرقى فى البدرشين، وتم نقله إلى مستشفى البدرشين لتلقى العلاج، وأخطرت النيابة للتحقيق.