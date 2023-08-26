اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارة برصيف أعلى الطريق الأوسطى بمدينة 6 أكتوبر

السبت، 26 أغسطس 2023 11:38 ص
إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارة برصيف أعلى الطريق الأوسطى بمدينة 6 أكتوبر حادث تصادم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

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أصيب 3 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة برصيف، أعلى الطريق الأوسطى، بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغا لغرفة النجدة بالجيزة، بوقوع حادث مرورى، أعلى الطريق الأوسطي، بمدينة 6 أكتوبر، حيث توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة برصيف، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.

تم نقل المصابين لمستشفى 6 أكتوبر، وإزالة آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة التحقيق.

كما أصيب شخصا صدمته سيارة بقرية الشوبك الشرقى فى البدرشين، وتم نقله إلى مستشفى البدرشين لتلقى العلاج، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


حادث تصادم

الطريق الأوسطي

أكتوبر

امن الجيزة



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