إزالة 97 حالة تعد على أرض زراعية وأملاك دولة بمراكز المنيا

المنيا- فريق المحافظات

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى لأعمال البناء المخالف، مؤكدا على ضرورة تضافر كافة الجهات المعنية لفرض هيبة الدولة واسترداد حق الشعب ومحاسبة المخالفين.



وفى إطار هذه التوجيهات المشددة، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار حملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 34 حالة تعد بقرى بنى على وشلقام وصندفا وأبو جرج والحسينية وإحياء بالمدينة، بالإضافة إلى تنفيذ قرارين إداريين بغلق منشأتين بدون ترخيص بطريق الدليل بالمدينة.



وفى مراكز العدوة ومطاى وسمالوط ، تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 33 حالة تعد منها 13 حالة خارج الحيز العمرانى وحالتا تعد إصلاح زراعى بالعدوة، و3 حالات تعد خارج الحيز العمرانى بقريتى مطاى البلد وأبو عزيز وحى غرب مدينة مطاى، و15 حالة بقرى بنى غنى و قلوصنا واسطال وحى غرب سمالوط.



وفى مراكز المنيا وأبوقرقاص و ديرمواس، تم إزالة 10 حالات تعد، منها 6 حالات بقريتى بنى محمد سلطان والبرجاية بمركز المنيا، وحالة تعد بدون ترخيص بقرية بنى موسى بمركز أبوقرقاص، و3 حالات وفك شدة خشبية مخالفة لقانون 119 بقرية دلجا مركز ديرمواس.