أوكرانيا.. تصادم طائرتين بالجو يودى بحياة 3 طيارين عسكريين

قالت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، السبت، إن 3 طيارين لقوا حتفهم بعد اصطدام طائرتين للتدريب من طراز L-39 في الجو بوسط البلاد.
وكتبت القوات الجوية الأوكرانية عبر تليجرام: "نقدم تعازينا لأسر الضحايا.. هذه خسارة مؤلمة ولا يمكن تعويضها لنا جميعاً"، مضيفة أن تحقيقاً يجري في ملابسات الحادث.
وسيمثل فقدان الطيارين الثلاثة ضربة لأوكرانيا التي توشك على بذل جهود ضخمة لتدريب طواقمها الجوية بسرعة على استخدام الطائرات المقاتلة من طراز F-16. وتعهدت الدول الغربية بإرسال ما يصل إلى 61 مقاتلة إلى كييف.
أوكرانيا.. تصادم طائرتين بالجو يودى بحياة 3 طيارين عسكريينالسبت، 26 أغسطس 2023 06:22 م
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات
قالت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، السبت، إن 3 طيارين لقوا حتفهم بعد اصطدام طائرتين للتدريب من طراز L-39 في الجو بوسط البلاد.
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قالت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، السبت، إن 3 طيارين لقوا حتفهم بعد اصطدام طائرتين للتدريب من طراز L-39 في الجو بوسط البلاد.
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