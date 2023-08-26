أمين عام المصريين الأحرار: الكثير من المواطنين طلبوا الانضمام لحملة دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

كتب محمود حسين

قالت الدكتورة هبة واصل الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إن هناك أعداد كبيرة من المواطنين انضموا للحملة التي أعلن عنها الحزب كحملة حزبية شعبية لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتباره مرشح الحزب.

وتابعت هبة واصل، "المصريين الأحرار حزب سياسى دائم التواصل مع الناس فى الشارع فى كل الأحوال والظروف، وندعم الرئيس كمرشح رئاسى محتمل فى ظل ما رأيناه من إنجازات ملموسة على أرض الواقع فى جميع المجالات، واطلعنا على كافة تصريحات المرشحين المحتملين الذين أعلنوا نيتهم الترشح فى الانتخابات الرئاسية، وعملنا تحليل دقيق جدا وشكلنا غرفة عمليات ورصد لكافة التصريحات لكل مرشح محتمل، ووجدنا أن إنجازات الرئيس السيسي تتحدث عن نفسها".

واستطردت، إنجازات الرئيس السيسي منذ 2014 حتى الآن تحتاج إلى كتب لحصرها، فعلى مستوى الإعمار على سبيل المثال، ما حدث من تنمية عمرانية فى عهد الرئيس السيسي ليس لها مثيل منذ أكثر من 100 عام، والحزب اهتم بالوقوف بالمرصاد للإعلام المعادي أعداء الوطن الذى يشوه الإنجازات ويقلل منها، نفس الإعلام ونفس القنوات قالت على إنجاز قناة السويس الجديدة ترعة، وانتقدت العاصمة الإدارية التي وفرت ملايين فرص العمل للشباب، وتجاهلت ما حدث من طفرة عمرانية ومدن جديدة فى مختلف المحافظات، وكذلك ما حدث من التنمية الزراعية، إذا نحن أمام مرشح رئاسى أنجز العديد من الخطط بنسبة 90% ويتبقى 10% جنى الثمار، ورأينا كيف كانت مصر فى فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، والحقيقة إنجازات الرئيس السيسي تتحدث عن نفسها، ودورنا فى الحزب الوقوف بالمرصاد ضد الإعلام المعادى.

وأوضحت أنه هناك اجتماعات فى الحزب وتواصل مع الأمانات فى كافة المحافظات للتعريف بالانجازات وأسباب دعم ترشح الرئيس السيسي واعتباره مرشح الحزب المحتمل فى الانتخابات الرئاسية، متابعة: فى أقل من أيام انضم عدد من الشرفاء للحملة ونرحب بأى مواطن ينضم، وتوجد غرفة عمليات مركزية، والحزب يقبل المشاركات لجميع الشعب المصري، فهناك من لا يرغب فى الانضمام لحزب سياسي لكنه مؤيد للرئيس السيسي ونرحب به.