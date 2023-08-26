أطباء من 4 جامعات يقدمون خدمات الكشف والعمليات مجانا لأهالى سيناء بمستشفى بئر العبد

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبل اليوم السبت مستشفى بئر العبد التخصصي بشمال سيناء، 21 طبيبا من 4 جامعات تقديم خدمات تقديم الكشف الطبى وإجراء العمليات للمرضى المترددين على المستشفى من كافة قرى ومدن المحافظة.

وأعلن المستشفى، ان الأطباء القادمون وفق بروتوكول التعاون مع الجامعات المصرية وهى الأزهر - القاهرة - المنصورة و الزقازيق خلال الفترة من (2023/8/26 حتى 2023/9/1).

وتضم قائمة الأطباء تخصصات : جراحة، عظام، رعاية، أشعة، تخدير، باطنة، جهاز هضمي، نساء وتوليد، اوعية ،تجميل، عيون جراحة أطفال، مسالك، مخ و أعصاب، طب الاطفال، جراحة قلب وصدر.

وأعلن دعم مستشفى بئر العبد النموذجى بجهاز رنين مغناطيسي لرفع كفاءته الطبيه، وتم استلام كبائن تشغيل جهاز الرنين المغناطيسي بالمستشفى، تمهيدا لاستلام وتركيب الجهاز فى القريب العاجل، لخدمة الأهالى بمحافظة شمال سيناء والمحافظات المجاورة على وجه العموم ومركز ومدينة بئر العبد على وجه الخصوص.

وقام فريق طبى بالمستشفى، بإجراء جراحة لمريضة تعاني من انزلاق غضروفي قطني منفجر بين الفقرتين الرابعة والخامسة القطنية، مسببا آلام شديدة فى الطرفين السفليين (عرق النسا) حيث قام باستئصال الغضروف المنفجر، و تثبيت الفقرات بواسطة شرائح ومسامير جراحية، ورفع الضغط عن النخاع الشوكي وعن جذور الأعصاب والمريضه، بعد الجراحة بكامل القوة الحركية للطرفين السفليين مع اختفاء الام الطرفين السفليين، كما جراحة عاجلة لمريض يعاني من نزيف بالمخ (خارج الام الجافية)،بعد حادث سيارة حيث قام بتفريغ النزيف وإيقاف الشريان المسبب للنزيف والمريض بعد الجراحة بكامل درجة الوعي وحالته مستقره، وجراحة لمريض يعانى من آلام بالظهر والطرفين السفليين تزحزح الفقرات، وتم إجراء جراحة لتثبيت الفقرات بواسطة شرائح ومسامير معدنية وتركيب قفص بين الفقرات المتزحزحة وتسليك جذور الأعصاب وتوسيع القناة العصبية و المريض بعد الجراحة فى حاله صحيه جيده وتحسن فورى بشكل ملحوظ بعد الجراحة واستطاع الحركة والمشي بعد 24 ساعة من إجراء الجراحة.