21 طبيبا من 4 جامعات يقدمون خدمات العمليات والكشف مجانا بمستشفى بئر العبد

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبل اليوم السبت مستشفى بئر العبد التخصصى بشمال سيناء 21 طبيبا من 4 جامعات، يقدمون خدمات الكشف الطبى وإجراء العمليات للمرضى المترددين على المستشفى من كافة قرى ومدن المحافظة.

وأعلن المستشفى فى بيان أن الأطباء القادمين وفق بروتوكول التعاون مع الجامعات المصرية وهى الأزهر - القاهرة - المنصورة و الزقازيق خلال الفترة من (2023/8/19 حتى 2023/8/25).

وتضم قائمة الأطباء تخصصات تخدير وجراحة اطفال وجراحة عامة وانف واذن وحنجرة وجهاز هضمى ورعاية مركزة واطفال وعظام وباطنة واشعة ومسالك ونساء وتوليد وجراحة تجميل وجراحة مخ واعصاب وجراحة اوعية ووجراحة قلب وصدر وطب وجراحة العيون.

كما اعلنت مستشفى بئر العبد التخصصي، إجراء جراحة لمريض يعانى من الام بالظهر والطرفين السفليين تزحزح الفقرات، وتم إجراء جراحة لتثبيت الفقرات بواسطة شرائح ومسامير معدنية وتركيب قفص بين الفقرات المتزحزحة وتسليك جذور الاعصاب وتوسيع القناة العصبية والمريض بعد الجراحة فى حاله صحيه جيده وتحسن فورى بشكل ملحوظ بعد الجراحة ، واستطاع الحركة والمشى بعد 24 ساعة من اجراء الجراحة.

كم تم إجراء العديد من العمليات التى تستدعى مهارات عاليه بالاضافه الى العديد من العمليات الطارئه والتى تحتاج إلى التدخل السريع، بينها حاله 53 عام تعانى من من نزيف شديد حول سن اليأس و تضخم فى الرحم وأورام ليفية متعددة بالرحم، وارتفاع فى ضغط الدم وضعف فى عضلة القلب، وتم استئصال كامل للرحم والمبيضين عن طريق استكشاف عن طريق استكشاف عن طريق البطن، حاله 35 عام وتعانى من نزيف شديد وأورام ليفية متعددة بالرحم مع وجود أورام ليفية ضخمة داخل تجويف الرحم، وتاخر حمل اولى لمدة 13 سنه مع فشل محاولات حقن المجهري السابقه (مرتين) وتم استئصال جميع الاورام اليفيه بالرحم والحفاظ على الرحم عن طريق التدخل المحدود، وحالتين الاولى 49 عاما والاخرى 56 عاما يعانون سقوط مهبلى امامى وخلفى متقدم مع وجود سلس بولى، وتم عمل تصليح للسقوط للحالتين ومعالجه السلس البولى وعمل جراحه تجميليه للمهبل.

وتم التعامل مع كل هذه الحالات بأسرع وقت ممكن دون اى تأخير وبمنتهى الكفاءة.