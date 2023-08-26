أخبار × 24 ساعة.. وزير العمل يطلق حملة لإعلاء قيمة العمل وتشجيع الشباب تنفيذا لتكليفات الرئيس

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وزير العمل يطلق حملة لإعلاء قيمة العمل وتشجيع الشباب تنفيذا لتكليفات الرئيس
يعزز أهداف مصر.. "المصريين بالخارج" يرحبون بانضمام مصر إلى مجموعة "بريكس"
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى أسبوع
أبناء الجالية القبرصية لوزيرة الهجرة: نشعر فى مصر أننا فى بلدنا وأبناؤنا مصريون
وزيرة البيئة تبحث آليات الاستفادة من البضائع الموفرة للطاقة كمنحة من الصين لمصر
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