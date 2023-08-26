اليوم السابع
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السبت، 26 أغسطس 2023 01:16 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أخبار × 24 ساعة.. وزير العمل يطلق حملة لإعلاء قيمة العمل وتشجيع الشباب تنفيذا لتكليفات الرئيس

السبت، 26 أغسطس 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزير العمل يطلق حملة لإعلاء قيمة العمل وتشجيع الشباب تنفيذا لتكليفات الرئيس جانب من الندوة

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