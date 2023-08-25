وزير العمل يطلق حملة لإعلاء قيمة العمل وتشجيع الشباب تنفيذا لتكليفات الرئيس

أطلق وزير العمل حسن شحاتة اليوم الجمعة حملة قومية إعلامية للإعلاء من قيمة العمل وتشجيع الشباب على العمل الحر والمشروعات الصغيرة، ووجه إدارة الإعلام بالوزارة، ومديريات العمل بالمحافظات بالترويج لتلك الحملة، وتنفيذها على أرض الواقع تنسيقاً مع كافة الشركاء الاجتماعيين، جاء ذلك خلال افتتاح وزير العمل حسن شحاتة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، مساء اليوم بشرم الشيخ، دورة تدريبية بشأن "التناول الاعلامى لموضوعات العمل الدولية"، والتى يُشارك فيها "محررى العمل" من وسائل إعلام قومية وحزبية وخاصة، وقنوات فضائية، ووكالات أنباء.

وقال الوزير نصاً فى هذا الشأن :"إنه ليُشرفنى اليوم، أن أُعلن عن تنفيذ واحد من أبرز تكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عيد العمال الماضى، ونُطلق معاً حملة قومية، وإعلامية لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ونُسَخِر لتلك الحملة كل إمكانيات الوزارة، ونوجه إدارة الإعلام بالتنسيق مع كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بتوفير كل البيانات والمعلومات الخاصة بإمكانيات وبرامج وزارة العمل بشأن تدريب الشباب مجاناً، على مِهن يحتاجها سوق العمل، والخدمات التى تقدمها الدولة للشباب بمساعدتهم لإقامة مشروعات صغيرة، وبروتوكولات التعاون التى تنظمها "الوزارة" مع شركاء التنمية فى هذا المجال".

ووجه الوزير مديريات العمل بالمحافظات أيضا ً بتنظيم حملات وندوات توعية تنسيقاً مع كافة الشركاء الاجتماعيين، لتوعية الشباب بثقافة العمل الحر، وتعريفهم بكافة الخدمات التى تقدمها الدولة فى هذا الشأن، وكذلك ندوات مماثلة فى مواقع العمل والإنتاج للتوعية بأهمية إعلاء قيمة العمل، وترسيخ مبادئ الحقوق والواجبات، وتضمين برامج التدريب المهنى لخطة 2023-2024، لقاءات ومساحات نقاش مع المتدربين لتوعيتهم بثقافة العمل الحر".

وأضاف:"كما أدعو جميع السادة الإعلاميين المتواجدون معنا اليوم، إلى تنظيم حملات إعلامية فى صورة فقرات تليفزيونية، وتقارير وتحقيقات صحفية مع الشباب والخبراء من إجل الإعلاء من قيمة العمل" معلناً عن تفاؤله بأن ذلك سوف يكون له مردود إيجابى فى ظل الجمهورية الجديدة التى يُرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى تعتمد على الإتقان فى العمل.

وبدأ الوزير كلمته فى الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية قائلاً للحضور: "نتشرف اليوم على أرض السلام، بتعاون جديد مع منظمة العمل الدولية، التى نعتبرها شريكاً أساسياً معنا فى كافة البرامج والأنشطة ذات الأهداف المشتركة، فهذا التعاون الذى يمتد إلى عشرات السنين، كانت ولا زالت نتائجه مُثمرة بين الطرفين...فقد وقعت مصر على 64 اتفاقية عمل مع المنظمة منذ تأسيسها عام 1919، وهو ما يؤكد التزام وحرص الدولة المصرية على ترسيخ ثقافة ومبادئ معايير العمل الدولية فى كافة تشريعاتها، وقراراتها التى تخص عالم العمل "، وأوضح "الوزير" أن المعايير الدولية أصبحت "ثقافة دولة"، وهنا مستشهداً بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى عيد العمال الماضى للحكومة بالاستمرار فى تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر، وقال شحاتة :"وها نحن مستمرون مع المنظمة فى التعاون وتبادل الخبرات فيما يخص التوسع المستمر فى نطاق الحماية الاجتماعية، وتحسين بيانات سوق العمل، ودعم برامج العمل اللائق، وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، وأنظمة التدريب الفنى والمهنى على المهن التى يحتاجها سوق العمل، والمهن المستقبلية".

وبشأن نوعية التعاون مع منظمة العمل الدولية قال شحاتة: "مستمرون فى التعاون معها فى مشروع نعتبره المشروع الأهم، وهو مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر"، الذى تم إطلاقه فى مارس 2020، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى، والذى يشمل 3 محاور: الأول تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال فى إطار القوانين والممارسات.. والثانى :بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعى فى مصر عن طريق المجلس الأعلى للحوار المجتمعى..أما الثالث خاص ببرنامج العمل الأفضل فى مصر".

وعن دورة تدريب محررى العمل على "الاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها مصر قال "الوزير":"اليوم نلتقى مجدداً فى تعاون جديد، فى لقاء مميز مع الإعلاميين محررى العمل فى وسائل الإعلام القومية والحزبية والخاصة، والقنوات الفضائية، ووكالات الأنباء، لنتشاور، ونتناقش فى كيفية تفعيل أوجه التعاون بيننا، خاصة ونحن نعتبر الإعلام الواعى والموضوعى أداة من أدوات بناء المجتمعات وتقدمها، لما يحمله من أهمية ودور فى توعية الرأى العام بالحقائق، وما يحدث على أرض الواقع بحيادية وموضوعية ".

وأضاف :"فكم شاهدنا كيف لعب الإعلام أدواراً فى صناعة الفكر، وإطلاع الجماهير بما نبذله من جهود لتعزيز علاقات العمل، وترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعى، للوصول إلى عالم عمل نواجه به كل التحديات التى يمر بها العالم أجمع"، وانهى الوزير كلمته بالقول :" ومن هذا المنطلق نتطلع من هذه الدورة إلى نقاش مُثمر وجاد فيما يخص تفعيل الدور الحالى والمستقبلى لدور الإعلام فى خدمة قضايا العمل، وتناولها بشكل يتماشى مع كافة المتغيرات التى طرأت على سوق العمل المحلى والدولي".

من جانبه قدم إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الشكر والتقدير لمحافظ جنوب سيناء على حسن الاستقبال والاستضافة، وهنأ وزير العمل على تغيير اسم الوزارة إلى "وزارة العمل" بدلاً من "القوى العاملة"، مؤكداً الشراكة الناجحة بين المنظمة والوزارة فى العديد من الأنشطة والبرامج والمشروعات باعتبارها الجهة المتخصصة فى العمل فى الدولة المصرية، ومشيراً إلى أن منظمة العمل الدولية تأسست فى عام 1919 بعد الحرب العالمية الأولى، بهدف تحسين وضع العمال، كما انضمت للأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية باعتبارها منظمة ثلاثية التشكيل والعضوية تمثل فيها الدول من الحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال وتناقش جميع أمورها من قبل الأطراف الثلاث، وقد استحدثت المنظمة معايير للعمل الدولية باعتبارها منظمة معيارية تضع القوانين والاتفاقيات والتوصيات هذه الوثائق هى الأساس فى عمل المنظمة، وأضاف "أوشلان" أن المنظمة لديها اتفاقيات دولية لمكافحة عمل الأطفال، والتمييز بين الجنسين، والصحة والسلامة المهنية، وقد انضمت الدولة المصرية للاتفاقيات الـ8 الأساسية التى تتبناها المنظمة، وتعمل مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة العمل فى العديد من الأنشطة ومنها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والحماية الاجتماعية وعمل الأطفال والتدريب المهنى، كما تبنت المنظمة مسألة العمل اللائق والاقتصاد غير الرسمى وتحويله لاقتصاد رسمى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تعمل فى إطارها المنظمة، حيث أن العمل اللائق يتضمن نوع العمل، والأجور اللائقة وعدد ساعات العمل وظروف العمل المواتية، والشمول لعدم ترك خلف ركابها اى فئة من العمال وبناء على ذلك فكان لزاماً تعزيز التوعية بمعايير العمل الدولية ولاسيما مع إعلام واع ومثقف.

وفى ختام كلمته تمنى أن تحقق تلك الدورة التدريبية ماهو مستهدف منها وتحقيق الاستفادة المطلوبة للسادة الإعلاميين المشاركين خلال الثلاث الايام القادمة، كما أشار إلى ما يواجهه العمل من تحديات فى الآونة الأخيرة منها: القطاع غير الرسمى، وتطور الوظائف، والتحول للوظائف الخضراء؛ مما يعزز من أهمية رفع الوعى بقيمة العمل وأهمية التدريب على المهارات المطلوبة الجديدة والمتطورة.

من جانبه رحب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى كلمته بوزير العمل ومدير مكتب منظمة العمل الدولية فى القاهرة، والمشاركين من الإعلاميين ومحررى العمل بالصحف القومية والخاصة والقنوات الفضائية والتليفزيون المصرى على أرض شرم الشيخ، المدينة الخضراء الذكية المدينة التى أبهرت العالم أجمع بنجاحها فى الإعداد والاستعداد واستضافة مؤتمر المناخ COP27 فى شهر نوفمبر العام الماضى موضحاً تطوير المدينة بأكملها وإنشاء المحاور والطرق والكبارى بها بأعلى المعايير الدولية العالمية، وأوضح تحويلها إلى مدينة عالمية خضراء ذكية صديقة للبيئة، وقال أن كل ذلك تحقق بأيدى عمالنا وأبنائنا من كافة الكوادر والتخصصات الفنية المختلفة فى كافة مجالات العمل، ومشيداً بحسن اختيار الوزارة لموضوع ذلك البرنامج التدريبى للمشاورة الإعلامية والتى تدور حول التناول الإعلامى لمختلف موضوعات العمل ومعايير العمل الدولية.

وأضاف المحافظ: إننا فى عالم اليوم الذى يسود فيه عصر الرقمنة والثورة المعلوماتية وثورة الاتصالات الذكية والتى أكسبت عالم الصحافة والإعلام أبعاداً جديدة وأفاقاً أكثر رحابة وانتشارا لحظياً هائلاً، كل ذلك قد انعكست أثاره بصورة واضحة جلية على ضرورة بل حتمية إعطاء الاهتمام والزخم الأكبر للإعلام بشتى روافده المقروءة والمسموعة والمرئية عبر مختلف الوسائل والوسائط الإعلامية المستخدمة خاصة الصحف القومية والخاصة والقنوات الفضائية والتليفزيون وباقى الوسائل الإعلامية للاهتمام والتركيز على الموضوعات التى تؤثر فى المجتمعات والدول والشعوب والفئات المستهدفة بها، ولعل من أبرز تلك الفئات الاكثر أهمية هى فئة العمال والتى كانت ومازالت وستظل دائماً محور اهتمام ورعاية الدولة المصرية خاصة فى عصر الجمهورية الجديدة وفى ظل القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية والذى يدعو دائماً إلى إطلاق حملات قومية وإعلامية لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع لإعلاء قيمة العمل وأهميته، ولقد أصبح ذلك ضرورة وطنية لمواجهة كل الثقافات السائدة التى لا تتماشى مع سوق العمل ومتطلباته وتحدياته، ولقد إنعكس ذلك الإهتمام الوطنى المصرى من خلال المشاريع القومية التى تنفذها الدولة المصرية رغم التحديات والظروف الدولية العاصفة وكذلك إنعكس من خلال سياسات ناجحة مثل التدريب من أجل التشغيل والتى نجحت فى تشغيل أكثر من 7 ملايين شاباً وفتاة فى الداخل والخارج والتى نتج عنها خفض نسبة البطالة فى مصر من نسبة 13 % عام 2014 لتصل إلى نسبة 7 ٪ حالياً فى الوقت الذى إرتفعت فيه أعداد العاطلين حول العالم لتصل إلى 207 ملايين متعطل حسب آخر تقرير هذا العام لمنظمة العمل الدولية، مشيداً بدور الدولة المصرية فى الحماية الإجتماعية الكافية لعمالها رغم كل التحديات، حيث بلغت تكلفة الحماية الإجتماعية بمصر وفق مشروع الموازنة العامة 529 مليار جنيه فى عام 2023 / 2024 وبزيادة أكثر من 100مليار جنيه عن العام الذى سبقه كما تواصل المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) تنفيذ أهدافها لتحقيق الحماية الاجتماعية لأكثر من 10 مليون مصرى ولتمتد مظلة الحماية الاجتماعية فى مصر لتستهدف كل المصريين، وكل ذلك فى الوقت التى تؤكد تقارير منظمة العمل الدولية على وجود أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم ليس لديهم حماية إجتماعية كافية، كما أشار إلى أن من أهم أذرع الدولة المصرية لتوفير الحماية الإجتماعية، صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل والذى قد يغطى أجور العمال الذين تتعثر شركاتهم وقت الأزمات والطوارئ فى سداد أجورهم ولقد أنفق هذا الصندوق التابع لوزارة العمل منذ إنشاؤه حتى الآن حؤالى 2.2 مليار جنيه خاصة خلال أزمة كوفيد 19 لدعم ملايين العمل فى قرابة 4000 منشأة، كما أن ملف ذوى الهمم حظى بإهتمام القيادة السياسية من خلال الإلتزام بالقانون من قبل الشركات بتعيين نسبة 5% على الأقل من العاملين بها منهم ولقد سار على هذا النهج والرؤية وزير العمل الذى وجه مديريات العمل بإتباع سياسة حصر وتدريب وتشغيل ذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل وحمايتهم إجتماعيا.

وفى نهاية كلمته أكد اللواء خالد فودة على أهمية وحتمية الدور الإيجابى للإعلام بشتى روافده فى توضيح القيم الأصيلة للعمل وبث الروح الوطنية والولاء والإنتماء لمصر وتناول قضايا العمل وإقتراح الحلول للتحديات المختلفة كل ذلك فى إطار الإتفاقيات الدولية وبالتعاون الوثيق مـع وزارة العمل ومع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، متمنياً لجميع الحضور النجاح الكامل لهذه الفاعليات وبما يحقق رؤية مصر 2030.

حضر الجلسة الإفتتاحية للدورة التدريبية من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزارة، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، والدكتورة رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية وشئون المصريين بالخارج، وغادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وأحمد إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، وكريمة عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب، ونشوى الشبكى مدير عام حسابات العمالة غير المنتظمة، وشيماء محمود مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، ومحمد عليان وكيل مديرية العمل بمحافظة القليوبية.

ومن مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: أسماء رزق مسؤولة الاعلام وإدارة المعلومات، أحمد أمين مسئول إدارى، وسارة صبرى مديرة البرامج، ومن محافظة جنوب سيناء : اللواء خالد متولى مستشارالمحافظ للعلاقات الدولية، واللواء محمد شعير سكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، وأشرف علم الدين مدير عمل جنوب سيناء.