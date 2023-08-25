8 طرق للتخلص من الكرش وترهل البطن بعد الولادة القيصرية

كتبت إيناس البنا

تعد فترة الحمل من أسعد اللحظات التي تمر على المرأة بغض النظر عن الألم والتعب خلال الـ 9 أشهر، ولكن تبقى مشكلة ظهور البطن والكرش بعد الولادة خاصة إذا كان الولادة القيصرية من الأمور التي تشعرها بالتوتر.

من جانبه أوضح الدكتور هاني فوزى استشاري أمراض النساء والتوليد أن من أسباب ترهل البطن، زيادة حجم الرحم وزيادة وزن البطن وجود السائل الامنيوسى - تقريباً لتر - حول الجنين لحمايته، وزيادة حجم الدهون بالجسم ، وافراز هرمونات الحمل وما تؤديه من احتباس للسوائل في الجسم

وأضاف في تصريحات لـ " اليوم السابع"، أنه على الرغم من أن الأم تفقد من 6 لـ 7 كيلو من وزنها مباشرة بعد الولادة، لكن تبقى البطن بارزة ومصابة بالترهلات، ويستمر ترهل البطن حتى تعود لطبيعتها تقريبًا 6 شهور

8 طرق التخلص من الكرش بعد الولادة القيصرية

وعن طرق التخلص من البطن بعد الولادة أوضح الطبيب أنه يمكن من خلال اتباع النصائح التالية:

1.الرضاعة الطبيعية بعد الولادة مباشرة تزيد من استهلاك السعرات الحرارية كما يساعد على انقباض الرحم وصغر حجمه

2. ممارسة الرياضة والتي تبدأ بالمشى بعد اسبوعين من الولادة وذلك لمدة 30 دقيقة يوميا مع الابقاء على الظهر مشدودآ ومستقيمآ

3. تجنب تناول المشروبات الغازية

4. الاكثار من المشروبات العشبية مثل اليانسون والشاي الاخضر والجنزبيل

5. شرب المياه بكثرة لا يقل عن 8 اكواب يومياً

6. تناول طعام صحى ومفيد ومتوازن فى السعرات الحرارية

7. تجنب الوجبات السريعة والمحتوية علي الدهون والسكريات

8. ممارسة تمارين البطن بعد شهرين من الولادة.