بعد الولادة.. تمارين للتخلص من ترهل البطن اعرفيها

كتبت فاطمة ياسر

تعانى نسبة كبيرة من النساء بعد الولادة من ترهلات فى البطن، وهذا الأمر يتسبب فى تعرضهن للتوتر النفسى والقلق، لذا قدم التقرير المنشور عبر موقعى webmed وhealthline بعض التمارين الرياضية التى تساهم بشكل كبير فى التخلص من الترهلات المتواجدة فى البطن بعد الولادة، ومنها:

- المشى، يعد من أهم الرياضات التى تساهم بشكل كبير فى شد ترهلات البطن بعد الولادة، وتحسن من لياقة الأم كما أنها تساعدها فى التخلص من الوزن الزائد الذى اكتسبته خلال فترة الحمل، لذا عليها ممارسة المشى يوميا 30 دقيقة.

- التنفس بعمق، ثبت علميا أن القيام بهذا التمرين يساهم بشكل كبير فى شد عضلات البطن المترهلة، كما أنها تعمل على تقويتها، لذا عليكى الجلوس مع فرد الظهر، وأخذ النفس بعمق من الأنف حتى تمتلىء بطنك بالهواء وينتفخ صدرك، ثم قومى باخراج الهواء عن طريق الأنف، فعند القيام بهذا التمرين تقومين بتهدئة أعصابك وتخفيف التوتر والقلق، لذا قومى باتباعه.

- رفع الساقين إلى أعلى بعد الاستلقاء على الظهر، فهذه الطريقة تساهم بشكل كبير فى شد عضلات البطن المترهلة، وجعل البطن مشدودة فى وقت قليل.

- يمكنك الاستلقاء على الأرض وثنى الركبتين، ووضع القدمين على الأرض ثم قوم برفع الرأس والكتفين عن الأرض، ويكرر هذا التمرين 10 مرات يوميا.

وأضاف التقرير أن هذه التمارين تساعد بشكل كبير فى شد ترهلات البطن لدى النساء بعد الولادة، لكن يجب القيام أيضا باتباع نظام غذائى صحى ومتوازن وقليل السعرات الحرارية.