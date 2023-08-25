648 ألف مواطن حصلوا على 8.5 مليار جنيه لتمويل مشروعات زراعية متناهية الصغر

كتب هانى الحوتى

شهد نشاط التمويل متناهي الصغر نموًا ملحوظًا في قيمة أرصدة التمويل لتصل إلى 42.2 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو من عام 2023 مقابل 32.9 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من العام الماضي، مما انعكس على الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من خدمات النشاط، كما يلي:



1- النشاط التجاري: -جاء النشاط التجاري بالترتيب الأول من حيث قيمة أرصدة التمويل، وعدد المستفيدين، حتى نهاية شهر يونيو من عام 2023، وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها نحو 25 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 2.43 مليون مستفيد.

- احتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط التجاري المركز الأول بنسبة 59.32%، وكذا أعداد المستفيدين بنسبة 62.97%.



2- النشاط الزراعي - جاء النشاط الزراعي بالترتيب الثاني من حيث قيمة أرصدة التمويل، وعدد المستفيدين حتى نهاية شهر يونيو من عام 2023، وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها نحو 8.5 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 648.1 ألف مستفيد.

- احتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الزراعي المركز الثاني بنسبة 20.08%، وكذا أعداد المستفيدين بنسبة 16.79%.



3- النشاط الخدمي: - جاء النشاط الخدمي بالترتيب الثالث من حيث قيمة أرصدة التمويل، وعدد المستفيدين حتى نهاية شهر يونيو من عام 2023، وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها نحو 5.9 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 531.9 ألف مستفيد.

- احتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الخدمي المركز الثالث بنسبة 13.89%، وكذا أعداد المستفيدين بنسبة 13.78%.



4- النشاط الإنتاجي والحرفي: - جاء - جاء النشاط الإنتاجي والحرفي بالترتيب الرابع من حيث قيمة أرصدة التمويل، وعدد المستفيدين، حتى نهاية شهر يونيو من عام 2023، وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها نحو 2.831 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 249.4 ألف مستفيد.

- احتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الإنتاجي والحرفي المركز الرابع بنسبة 6.71%، وكذا أعداد المستفيدين بنسبة 6.46%.