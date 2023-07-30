251 ألف مواطن حصلوا على 2.8 مليار جنيه لتمويل مشروعات حرفية متناهية الصغر

كتب هانى الحوتى

شهد نشاط التمويل متناهي الصغر نموًا ملحوظًا في قيمة أرصدة التمويل لتصل إلى 41 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل من عام 2023 مقابل 31.2 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من العام الماضي، مما انعكس على الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من خدمات النشاط، كما يلي:



1- النشاط التجاري: - جاء - جاء النشاط التجاري بالترتيب الأول من حيث قيمة أرصدة التمويل، وعدد المستفيدين، حتى نهاية شهر أبريل من عام 2023، وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها نحو 24.28 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 2.5 مليون مستفيد مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.

- احتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط التجاري المركز الأول بنسبة 59.23%، وكذا أعداد المستفيدين بنسبة 63.12%.



2- النشاط الزراعي - جاء النشاط الزراعي بالترتيب الثاني من حيث قيمة أرصدة التمويل، وعدد المستفيدين حتى نهاية شهر أبريل من عام 2023، وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها نحو 8.249 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 653.8 ألف مستفيد.

- احتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الزراعي المركز الثاني بنسبة 20.12%، وكذا أعداد المستفيدين بنسبة 16.72%.



3- النشاط الخدمي: - جاء النشاط الخدمي بالترتيب الثالث من حيث قيمة أرصدة التمويل، وعدد المستفيدين حتى نهاية شهر أبريل عام 2023، وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها نحو 5.7 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 536.8 ألف مستفيد.

- احتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الخدمي المركز الثالث بنسبة 13.95%، وكذا أعداد المستفيدين بنسبة 13.73%.



4- النشاط الإنتاجي والحرفي: - جاء النشاط الإنتاجي والحرفي بالترتيب الرابع من حيث قيمة أرصدة التمويل، وعدد المستفيدين، حتى نهاية شهر أبريل من عام 2023، وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها نحو 2.751 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 251.4 ألف مستفيد.

- احتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الإنتاجي والحرفي المركز الرابع بنسبة 6.71%، وكذا أعداد المستفيدين بنسبة 6.43%.