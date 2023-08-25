4 أطعمة مضادة للفطريات يجب إضافتها لنظامك الغذائى

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن تحدث العدوى الفطرية لأي شخص ، بغض النظر عن مدى صرامة نظام النظافة الخاص بك ، نحن نعيش في عالم مليء بالبكتيريا والسموم ، ولدى معظمنا تاريخ من العادات الغذائية السيئة التي يمكن أن تجعلنا نطور العدوى الفطرية بسهولة أكبر على سبيل المثال ، تحتوي الكميات الكبيرة من الأطعمة المصنعة واللحوم والأطعمة الحيوانية الأخرى ، من المفيد معرفة كيفية محاربة الالتهابات الفطرية بشكل طبيعي مع نظامك الغذائي قدر الإمكان، وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".





بعض الأطعمة المضادة للفطريات القوية بشكل خاص لإضافتها إلى نظامك الغذائي:



1. جوز الهند



جوز الهند هو أحد أفضل الأطعمة المضادة للميكروبات التي يمكنك تناولها والتي تأتي أيضًا بالعديد من الفوائد الأخرى، إنه يحتوي على نسبة عالية من حمض اللوريك وحمض الكابريليك الذي ثبت أنه يحارب خميرة المبيضات في الجسم ، والتي نمتلكها جميعًا في أنظمتنا الهضمية ، ولكن عندما تنمو وتصبح خارج نطاق السيطرة ، فإنها تسبب أعراضًا مثل الطفح الجلدي أو الاختراق ، والحكة. ، والتعب المزمن ، والرغبة الشديدة في تناول السكريات ، وحتى المزاجية والاكتئاب. يساعد محتوى حمض اللوريك في جوز الهند أيضًا على تعزيز المناعة وتحسن الدهون الصحية وظائف الكبد .

2. الثوم



يعد الثوم من الأطعمة الطبيعية الأخرى المقاومة للبكتيريا ، ولكن ليس مسحوق الثوم أو الثوم المفروم مسبقًا المعبأ، أنما فصوص ثوم طازجة. يحتوي الثوم على فيتامين ب 6 والبوتاسيوم ، فهو يزيل السموم من الجسم ، ويعزز المناعة ، ويقوي الكبد ، ويعزز صحة القلب. يحارب الثوم على وجه التحديد البكتيريا في الجهاز الهضمي ويساعد في بناء البكتيريا الجيدة لأنه غذاء طبيعي حيوي .

3. بذور قرع العسل



بذور قرع العسل مفيدة بشكل خاص في مكافحة الطفيليات ، تحتوي على خصائص ترتبط بالطفيليات وتساعد على إفرازها عبر الجهاز الهضمي، تعتبر مصدرًا رائعًا للبروتين النباتي ، حيث توفر 13 جرامًا في ربع كوب فقط، بذور قرع العسل مصدر مهمل لأحماض أوميجا 3 الدهنية، تساعد على تحسين الغدة الدرقية ويمكن أن تخفف الجلد الجاف الذي غالبًا ما يرتبط بالطفح الجلدي بسبب الالتهابات الفطرية للجلد.

4. البصل



طعام رخيص ومتواضع ، البصل رائع بالإضافة إلى نظامك الغذائي ، ليس فقط من أجل النكهة ، ولكن أيضًا من أجل صحتك مثل الثوم ، فهي صحية للكبد والقلب ، وتساعد في محاربة نمو البكتيريا ، وهي مثالية للاستخدام سواء كنت مصابًا بنزلة برد خفيفة أو حتى شيء أكثر خطورة مثل العدوى الفطرية. أحد الأسباب هو أنها عالية جدًا في الخصائص المعززة للمناعة، إنها مصدر كبير لفيتامين C وفيتامين B6 ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم.