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28 جامعة حكومية و27 خاصة و12 أهلية.. مؤسسات التعليم الجامعى بمصر فى أرقام

الجمعة، 25 أغسطس 2023 05:30 ص
28 جامعة حكومية و27 خاصة و12 أهلية.. مؤسسات التعليم الجامعى بمصر فى أرقام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، أن الدولة المصرية حققت العديد من الإنجازات والمشروعات فى قطاع الجامعات أدى لزيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم العالى فى مصر، موضحا أنه على مدار الـ 10 سنوات الماضية حدثت طفرة هائلة فى الكم والكيف، موضحا أن منظومة التعليم العالى منذ 10 سنوات كانت تضم 2 مليون و300 ألف طالب وطالبة، يتلقون التعليم فى 50 مؤسسة تعليمية والجامعات الموجودة منذ بدء التعليم العالى فى مصر وحتى عام 2014.
 
وفيما يلى ينشر "اليوم السابع" قائمة المؤسسات التعليمية فى مصر وعدد البرامج الدراسية فى مسارات التعليم الجامعى المختلفة:
 
- 92 جامعة فى عام 2022.
- 28 جامعة حكومية تضم 473 كلية و 400 برنامج دراسى.
- 27 جامعة خاصة بها 237 كلية.
- 4 جامعات أهلية دولية تضم 15 كلية.
- 12 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية بـ43 كلية.
- 7 أفرع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بها 27 برنامجا.
- 43 كلية فى 10 جامعات تكنولوجية.
- 176 معهدا عاليا حكوميا وخاصا.
- عدد الطلاب بمؤسسات التعليم العالى 2022 سجل 3.3 مليون طالب.

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