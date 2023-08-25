100 يوم صحة بالأقصر.. ندوات توعوية والكشف على 971 مواطنا بمدينة إسنا.. صور

تشهد محافظة الأقصر، استمرار الفرق الطبية المختلفة بمديرية الشؤون الصحية فى حملات 100 يوم صحة، لدعم المواطنين بحملات فحص وتقديم علاج مجانى وندوات توعوية وتثقيفية متنوعة، حيث وصل قطار الحملة لـ60 يومًا منذ انطلاقها وجاب عددا كبيرا من القرى والنجوع والوحدات الصحية لدعم صحة المواطنين.

وفى هذا الصدد أعلن الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه تم الكشف على (971) مواطنا فى قافلة علاجية بإدارة إسنا بمقر مركز شباب إسنا، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة، حيث تم تنظيم قافلة طبية علاجية على مدار يومين تزامنًا مع مبادرة 100 يوم صحة، والتى ضمت التخصصات التالية:- (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال والجلدية والباطنة والرمد والجراحة والعظام – بجانب خدمات الأشعة والتحاليل والصيدلية وكشف عشوائى سكر وضغط واعتلال كلوي).

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن حملة 100 يوم صحة تقدم الدعم لجميع أفراد الأسرة وتسعى جاهدة لتقديم كل الخدمات الطبية لجميع الأسرة عن طريق فحص للمواطنين للأمراض المزمنة من ضغط وسكر وإعتلال كلوى وصحة المرأة والأم والجنين، عبر حملات من مركز الشباب والرياضة بإدارة إسنا، حيث تم عمل ندوة تثقيفية عن حمى الضنك وأعراضها وطرق الوقاية منها وعن مبادرة 100 يوم صحة والخدمات التى تقدمها للمواطنين، كما توجهت الفرق الطبية المختلفة بمديرية الشؤون الصحية بالأقصر إلى وحدة وابورات المطاعنة بإدارة إسنا، وقدمت خدماتها المتنوعة والمكثفة للمواطنين، كما أن المبادرة تطرقت إلى الجانب التوعوى والإرشادى والتثقيفى للمواطنين نحو الخدمات التى تقدمها تلك المبادرة، وأثر تلك الخدمات على كل فرد من أفراد الأسرة، حيث تم عمل ندوة تثقيفية عن الكشف عن الأمراض المزمنة من الاعتلال الكلوى والضغط والسكر ومبادرة 100 يوم صحة والخدمات التى تقدمها للمواطنين.