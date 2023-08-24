تنمية الصعيد.. مشروعات تنموية جديدة فى الأقصر تعرف عليها × 14 معلومة

تشهد محافظة الأقصر العمل فى سلسلة من المشروعات القومية والتنموية بتنفيذ ورعاية هيئة تنمية الصعيد لتحقيق تنمية غير مسبوقة بمحافظة الأقصر، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المفعل بين محافظة الأقصر تحت قيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وهيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء شريف صالح، لتخطيط وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية لصالح أبناء المحافظة، والاستفادة من الميزات التنافسية بمراكز وقرى المحافظة.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء تفاصيل المشروعات التنموية التى تم تنفيذها بمحافظة الأقصر على مدار الفترة الماضية:-



1. تم الانتهاء من عدد 2 مجمع وهم المجمع الصناعى الحرفى بقرية الشغب ومجمع صناعات غذائية بإسنا.

2. تستهدف المجمعات الصناعية بإسنا وقرية الشغب توفير أكثر من 400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للأهالي.

3. تم تنفيذ مجمع صناعات غذائية لتجفيف (الطماطم – الخضروات) بمركز إسنا لتحقيق قيمة مضافة للحاصلات الزراعية المتعددة.

4. يهدف المجمع الصناعى الغذائى بمركز إسنا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات الزراعية وتصدير الفائض.

5. يتم التخطيط لتنفيذ العديد من المجمعات الصناعية حول الأقصر ودراسة عمل 2 مجمع صناعى حرفى فى قرية الدير بإسنا والثانى بمركز أرمنت.

6. تهدف تلك المجمعات الصناعية والحرفية لتحقيق التنمية المستدامة 2030 ودعم الصناعات الصغيرة.

7. تساهم تلك المجمعات فى توفير فرص عمل لائقة لأبناء محافظة الأقصر وخلق فرص استثمارية ذات عائد اقتصادى تنموي.

8. تسعى هيئة تنمية الصعيد لتطوير المناطق المحيطة بالمعابد وتأهيلها لتنشيط السياحة بمحافظة الأقصر.

9. يتم العمل على دراسة مخطط العمل على تنمية المنطقة المحيطة بمعبد سيتى الأول لتحقيق عائد اقتصادى للمنطقة.

10. مشروعات الهيئة فرصة مباشرة لتشغيل عدد كبير من أبناء الأقصر لتصبح مورد رئيسى بالاقتصاد القومي.

11. تهدف هيئة تنمية الصعيد لتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة وتوفير الحياة الكريمة والرخاء بالمحافظات.

12. تسعى الهيئة لاستثمار الموارد البشرية والطبيعية ومقومات التميز لتعزيز التنمية المكانية بالأقصر.

13. الهيئة قامت بعمل لقاءات تعريفية بالمشروع للمواطنين وأبناء القرى وأهميته فى إيجاد فرص التشغيل الدائم.

14. تعمل الهيئة فى الأقصر بالشراكة مع المؤسسات الأهلية والجهات المختلفة لدفع عجلة الإنتاج بتلك المجمعات.