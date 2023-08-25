اليوم السابع
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الجمعة، 25 أغسطس 2023 07:03 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وصول مئات المهاجرين إلى جزر متفرقة فى اليونان

الجمعة، 25 أغسطس 2023 06:00 ص
وصول مئات المهاجرين إلى جزر متفرقة فى اليونان هجرة غير شرعية - أرشيفية
وكالات

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أعلن خفر السواحل اليوناني، عن وصول أكثر من 300 مهاجر إلى الجزر القريبة من الساحل التركي خلال الأيام الثلاثة الماضية في حوادث منفصلة.

وقال خفر السواحل في بيان إن "السلطات عثرت على 107 أشخاص يوم الأربعاء، في جزر ساموس وميكونوس، وجزيرة رو الصغيرة، التي تقع في البحر المتوسط قبالة الساحل الجنوبي لتركيا".

كما أعلن خفر السواحل عن "وصول 109 أشخاص آخرين الأربعاء إلى جزر ليسبوس ورودس وساموس وسانتوريني، بينما وصل 118 آخرون يوم الثلاثاء إلى جزر رو ورودس وليسبوس".

وأوضح خفر السواحل أنه "تم انتشال غالبية المهاجرين بالقرب من الساحل عبر زوارق دورية من قوارب مطاطية أو سفن أخرى، وجرى نقلهم جميعا إلى مراكز استقبال المهاجرين".

وعثرت السلطات اليونانية على جثث 18 شخصا يشتبه بأنهم مهاجرون في غابة اجتاحتها الحرائق شمال شرقي اليونان.


مهاجرون غير شرعيون

اوروبا

اليونان

ايطاليا

لوبوس

رودس



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