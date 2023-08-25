وزنه 97 كيلو وطوله 190 سم وشعره أشقر.. أبرز بيانات سجل ترامب الجنائى

كتبت ريم عبد الحميد

كشف السجل الجنائي للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى سجن فولتون بولاية جورجيا، والذى سلم نفسه إليه أمس الخميس، عن بعض المعلومات الشخصية الخاصة بالرئيس مثل وزنه وطوله.

وبحسب ما ذكر موقع أكسيوس ، فإن سجل السجن شمل قائمة الاتهامات التى يواجهها ترامب فى لائحة الاتهام الرابعة ضده هذا العام، ويوثق طوله عن 6 أقدام و3 بوصة، أى حوالى 190 سم، ووزنه عند 215 رطلا، بما يعادل 97 كيلوجرام. ويصف شعره بالأشقر أو الفراولة. وكانت طبيب البيت الأبيض لترامب قد أشار فى عام 2020 إلى أن وزن ترامب 244 رطلا.

تم إطلاق سراح ترامب بكفالة قدرها 200 ألف دولار بعد أن وافق على فرض قيود على استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعى، بما فى ذلك عدم ترهيب المتهمين معه أو أى شهود آخرين فى القضية الخاصة بمحاولة قلب نتائج انتخابات الرئاسة فى ولاية جورجيا عام 2020.

ويواجه ترامب و18 آخرين اتهامات بالمشاركة فى مخطط جنائى واسع بمحاولة قلب خسارته فى الانتخابات الرئاسية فى ولاية جورجيا. وتم توجيه الاتهامات فى 14 أغسطس الجارى، ومنذ هذا الوقت، دخل المتهمين الآخرين فى مفاوضات لاتفاقيات إطلاق سراح وتسليم أنفسهم فى أتلانتا لالتقاط الصورة الجنائية وأخذ بصماتهم وإتمام الغجراءات فى سجن مقاطعة فولتون.

وظل ترامب في السجن لنحو 20 دقيقة فقط، حيث أنهى خلالها الإجراءات الإدارية سريعا، قبل أن يدفع الكفالة ويغادر تحت حراسة أمنية مشددة.

وخلال تسليم نفسه، قال ترامب: "هذا يوم حزين لأمريكا. يجب أن تكون لديك القدرة على تحدي الانتخابات. كانت انتخابات مزورة ومسروقة. ما حدث هنا هو مهزلة وأنا لم أرتكب أي خطأ في هذه القضية والقضايا الأخرى. ما يحدث هو تدخل في الانتخابات".