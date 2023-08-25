اليوم السابع
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وزراء العدل والزراعة والأوقاف والمفتى يشاركون باحتفالية محافظة القليوبية بعيدها القومى

الجمعة، 25 أغسطس 2023 01:54 م
وزراء العدل والزراعة والأوقاف والمفتى يشاركون باحتفالية محافظة القليوبية بعيدها القومى وزراء العدل والزراعة والأوقاف والمفتي
القليوبية إبراهيم سالم

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شارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والسيد القصير وزير الزراعة، والخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، والدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيخ، ونأئبي المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد بالقليوبية، احتفالية محافظة القليوبية بعيدها القومي ال155.
 
وكان في استقبالهم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بديوان عام محافظة القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
 
ووزع وزير الأوقاف صكوك أضاحى أمام ديوان عام محافظة القليوبية، ثم تم عقد لقاء دعوى لوزير الأوقاف، بحضور وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، مع الأئمة والمشايخ بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، ثم تم التحرك لمسجد ناصر لأداء صلاة الجمعة.
 
 
 

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