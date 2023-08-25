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وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 31 بيتا من بيوت الله منها 13 مسجدا جديدا و18 صيانة

الجمعة، 25 أغسطس 2023 07:00 ص
وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 31 بيتا من بيوت الله منها 13 مسجدا جديدا و18 صيانة وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (31) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 25 / 8 / 2023م، منها (13) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(18) مسجدًا صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (118) مسجدًا منها (87) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(31) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
 
مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
1. عبد الدايم – بلمشط - منوف
2. سيدي محمد الرومي – قرية مؤنسة - أشمون
 
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
3. الهمة البحري – قرية الهمة - بيلا
4. التقوى – قرية 17 الأبعادية – الحامول غرب
 
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
5. رجب حسن – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى
6. الجبرسية القبلي – قرية الخوري البحرية – أبو المطامير 
7. عزبة صيام – حفص - دمنهور
 
مديرية أوقاف الإسكندرية
م المسجد وعنوانه
8. الرحمة -  قبلي صرف 3– بنجر برج  العرب
 
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
9. عمرو بن العاص – أولاد سالم – دار السلام
 
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
10. الرحمة السعادنة –  أم عجرم
11. النصر – القطايع – ديرب نجم
 
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
12. أباظة البحري – وليدة - سنورس
 
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
13. الرحمن – نجع الحجر – أولاد عمرو
 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
 
مديرية أوقاف الغربية
م المسجد وعنوانه
1. عبد الحليم خليفة – قرية بلشاي – كفر الزيات
 
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
2. الناصر بالتمد الحجر - السنبلاوين
3. الكبير – قرية سللنت – المنصورة 
4. أبو النور – ميت غمر 
5. 6 أكتوبر - المنصورة
6. ناشد الكبير – منشية عبد الرحمن – دكرنس 
7. أولاد صقر – كفور العرب - طلخا
 
مديرية أوقاف القاهرة
م المسجد وعنوانه
8. الأقمر – شارع المعز - الجمالية
 
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
9. عمر بن الخطاب – نجع الزاملي – البراهمة - قفط
10. آل جفال – حجازة قبلي - قوص
11. الكبير – العبايشا - قوص
 
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
12. آل البهاجرة – قرية الحوفة – عوامر بحري –مركز جرجا
13. التقوى – قرية أولاد إسماعيل - المراغة
14. حسان بن ثابت – الشباتية- مركز سوهاج
 
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
15. زلوم – دلجا – دير مواس
 
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
16. أبو ذر الغفاري –  سرواه - منفلوط
17. السلام – المحمودية - ديروط
 
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
18. التوحيد – المنشية الجديدة – سيدي سالم شرق

وزارة الاوقاف

مساجد

افتتاح مساجد

اوقاف اسيوط

اليوم السابع بلس



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