وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 31 بيتا من بيوت الله منها 13 مسجدا جديدا و18 صيانة

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (31) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 25 / 8 / 2023م، منها (13) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(18) مسجدًا صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (118) مسجدًا منها (87) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(31) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

1. عبد الدايم – بلمشط - منوف

2. سيدي محمد الرومي – قرية مؤنسة - أشمون

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

3. الهمة البحري – قرية الهمة - بيلا

4. التقوى – قرية 17 الأبعادية – الحامول غرب

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

5. رجب حسن – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى

6. الجبرسية القبلي – قرية الخوري البحرية – أبو المطامير

7. عزبة صيام – حفص - دمنهور

مديرية أوقاف الإسكندرية

م المسجد وعنوانه

8. الرحمة - قبلي صرف 3– بنجر برج العرب

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

9. عمرو بن العاص – أولاد سالم – دار السلام

مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

10. الرحمة السعادنة – أم عجرم

11. النصر – القطايع – ديرب نجم

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

12. أباظة البحري – وليدة - سنورس

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

13. الرحمن – نجع الحجر – أولاد عمرو

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الغربية

م المسجد وعنوانه

1. عبد الحليم خليفة – قرية بلشاي – كفر الزيات

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

2. الناصر بالتمد الحجر - السنبلاوين

3. الكبير – قرية سللنت – المنصورة

4. أبو النور – ميت غمر

5. 6 أكتوبر - المنصورة

6. ناشد الكبير – منشية عبد الرحمن – دكرنس

7. أولاد صقر – كفور العرب - طلخا

مديرية أوقاف القاهرة

م المسجد وعنوانه

8. الأقمر – شارع المعز - الجمالية

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

9. عمر بن الخطاب – نجع الزاملي – البراهمة - قفط

10. آل جفال – حجازة قبلي - قوص

11. الكبير – العبايشا - قوص

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

12. آل البهاجرة – قرية الحوفة – عوامر بحري –مركز جرجا

13. التقوى – قرية أولاد إسماعيل - المراغة

14. حسان بن ثابت – الشباتية- مركز سوهاج

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

15. زلوم – دلجا – دير مواس

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

16. أبو ذر الغفاري – سرواه - منفلوط

17. السلام – المحمودية - ديروط

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

18. التوحيد – المنشية الجديدة – سيدي سالم شرق