مصرع شاب غرقاً فى نهر النيل بإسنا وإصابة آخر سقط من الطابق الثانى بمنزله

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، غرقاً فى نهر النيل خلال السباحة جنوباً، وتم نقل جثمانه عقب استخراجها من المياه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، لحين فحصه من الطب الشرعى وتسليمه لذويه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، إخطاراً من الأهالى يفيد بمصرع شاب يبلغ من العمر 19 سنة غرقاً خلال السباحة في نهر النيل للهروب من حرارة الطقس، ونجح الأهالي في انتشال جثمانه ونقله لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، لحين فحصه من الطب الشرعى وتسليمه لذويه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فيما شهدت منطقة شارع التكوين المهني بوسط مدينة الأقصر، حادث سقوط طفل يبلغ من العمر 15 سنة من الطابق الثانى فى منزله خلال اللهو داخله، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات واشتباه ارتجاج بالمخ، وتم نقله لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قد شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، مساء أمس الخميس، وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية فى قرية الرواجح بالبر الغربى مما أسفر عن إصابة 3 شباب كانوا يستقلونها، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية على طريق قرية الرواجح الزراعى بمدينة القرنة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من "عبد الرحمن محمود" 21 سنة، و"أحمد خالد" 15 سنة، و"أحمد عبد الحسيب" 15 سنة، مصابين بكدمات وجروح متفرقة بأجسادهم، وتم على الفور نقلهم لمستشفى حورس التخصصى بمدينة أرمنت، والتابعة لهيئة الرعاية الصحية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.