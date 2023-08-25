مستشفى بنها التعليمي: إجراء 500 عملية جراحية تحت مظلة القضاء على قوائم الانتظار

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن قسم طب وجراحة العيون ب مستشفى بنها التعليمي بمحافظة القليوبية، بقيادة الدكتور محمد أبو الفتوح رئيس قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى، والدكتورة أمل منسي زميل مساعد بطب وجراحة العيون، وتحت إشراف الدكتور محمد فاروق مدير عام المستشفى، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن قائمة الخدمات التي يقدمها للمواطنين سواء بالعيادات الخارجية أو وحدة فحوصات أمراض العين أو العمليات الجراحية.

وكشفت المستشفى في بيان لها، أنه بالنسبة للخدمات المقدمة بالعيادات الخارجية تتضمن الكشف الطبي لجميع الفئات العمرية في العيادات الخارجية بأحدث الأجهزة، والكشف الطبي والمتابعة لمرضى اعتلال شبكية العين مع نخبة من أكفأ أطباء واستشاري أمراض شبكية العين، وخدمة الفحص الشامل والكشف الطبي المبكر عن أمراض اعتلال شبكية العين بسبب داء السكري، وذلك بالتنسيق مع السادة أطباء الباطنة في عيادات الباطنة ومتابعة السكر بالمستشفى، وأيضا الكشف الطبي المبكر عن أمراض اعتلال شبكية العين في الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة.

كما تتضمن الخدمات أيضا الكشف الطبي لمرضى ارتفاع ضغط العين (المياه الزرقاء)، مع قياس ومتابعة ضغط العين بأحدث الأجهزة، وصرف العلاج المجاني للمترددين على العيادة الخارجية بالتنسيق مع أطباء صيدلية العلاج المجاني، وصرف علاج ضغط العين لمرضى ارتفاع ضغط العين (المياه الزرقاء)، بالتنسيق مع أطباء صيدلية نفقة الدولة الموجودة بالمستشفى.

أما بالنسبة لخدمات وحدة فحوصات أمراض العين فتتضمن خدمة الآشعة المقطعية على مركز الإبصار بالماسح الضوئيOCT، وقياس قوة عدسة العين biometry and IOL calculation ، وكذلك وحدة الليزر تقدم خدمات مسح عدسة العين بعد عمليات المياه بالبيضاء باستخدام جهاز الياج ليزر YAG laser posterior capsulotomy، وعلاج ارتفاع ضغط العين (المياه الزرقاء) الناتجة عن زاوية العين المغلقة باستخدام الياج ليزرYAG laser peripheral iridotomy for angle closure glaucoma، وعلاج أمراض الاعتلال الشبكي السكري باستخدام جهاز الأرجون ليزر.

أما العمليات الجراحية، فقد تم إجراء أكثر من 500 عملية جراحية تحت مظلة القضاء على قوائم الانتظار "وذلك مع نخبة من أمهر جراحي العيون والشبكية والجسم الزجاجي"، وعمليات إزالة المياه البيضاء بأحدث الأجهزة وزرع أجود أنواع العدسات مثل العدسات الأمريكية والألمانية، بنظام العلاج على نفقة الدولة ونظام التعاقد مع التأمين الصحي، وعمليات الحقن داخل العين، لعلاج ارتشاح مقلة العين، بنظام العلاج على نفقة الدولة، وعمليات إزالة ظفرة العين بنظام العلاج على نفقة الدولة، وعمليات ازالة الزوائد الجلدية والأكياس الدهنية.

ونوهت المستشفى، أنه للاستفادة من خدمات العلاج على نفقة الدولة برجاء احضار صورة من الرقم التأميني من أقرب مكتب للتأمينات، وصورة شخصية، وصورة البطاقة الشخصية.