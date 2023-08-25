مدينة دهب تتجمل بحملات نظافة الشوارع وإنقاذ النخيل.. صور

جنوب سيناء ـ محمد حسين

تشهد مدينة دهب على سواحل جنوب سيناء ، مزيدا من التألق لجمالها الطبيعى الخلاب بحملات نظافة وتجميل وغسيل، شملت الشوارع والميادين والممرات السياحية فضلا عن تجديد وإنقاذ لأشجار النخيل، بمشاركة رموز المجتمع السيناوى وزائرين من أبناء المحافظات وسائحين أجانب.

وقال اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين رئيس مدينة دهب، أن الحملات تم انطلاقها ومتواصلة لتجميل المدينة، بجهد ينفذه مجلس المدينة وكافة الجهات المعاونة، وتعاون رموز المجتمع المدنى من أهالى وقيادات ومشايخ مدينة دهب.

وأشار إلى أن الحملة انطلقت ومتواصلة تحت "شعار دهب مدينة عالمية نظيفة.. ساهم بجهدك وابدأ بنفسك"، وتم خلالها عملية غسيل للممشى السياحى، وكنس وتنظيف الشوارع والميادين بمدينة دهب، وتنظيف ميدان العصله، وميدان مبارك اول طريق البلوهول، وميدان الساعة، وميدان الفنار، وتنفيذ حملة نظافة بمنطقة الثرى بولز ومنطقة الجحازه بوادى جنى، ومنطقة البيضه بجوار مساكن مبارك القديمه، وحملة نظافة وإزالة مخلفات بأرض الحديقة العامة بجوار محطة الأتوبيس بالمدينة، بالتزامن مع دعوة مفتوحة وتوعية للأهالى والزوار انه حال وجود مناطق بها تجمعات قمامة أو مخلفات يتم تصويرها صور حديثه وإرسالها لمجلس المدينة للتعامل معها، مشيرا أن شباب من ابناء المدينة يشاركون من خلال مبادرة ابدأ بنفسك بحملة نظافة لكافة قطاعات المدينة شملت قطاع المدينة، حى الأمل، مبارك الجديد ومبارك القديم.

وتابع رئيس مدينة دهب، انه بالتوازى مع هذه الجهود تم إطلاق حملة "تراثنا فى نخيلنا بمدينة دهب" تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بشأن حماية البيئة، ودشنت الحملة التى تهدف إلى حماية النخيل المعمر بمدينة دهب بمشاركة مجموعة من المتطوعين مصريين من ابناء المحافظات الزائرين للمدينة وسائحين أجانب من جنسيات مختلفة من عشاق مدينة دهب.

وقال إنه تم تنفيذ إجراءات حماية النخيل بمنطقة لاجونا بتنظيف المنطقة وتقليم النخيل وغسله ورشه بالمبيدات والمغذيات وتكسيه الجذور وتغطيتها، وتتواصل الحملة حتى الإنتهاء من جميع تجمعات النخيل بكافة قطاعات المدينة والأودية التابعة لها.

وسبق وشهدت مدينة دهب فعاليات معسكر "يلا كامب" نفذته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديريتى الشباب والرياضة بجنوب سيناء خلال الفترة من 27 حتى 31 يوليو الماضى بمشاركة 70 شابًا وفتاة.

وتتضمن برنامج المعسكر بمدينة دهب تنفيذ ألعاب "الكروس فيت" والألعاب الرياضية والترفيهية بالتعاون مع اتحاد الألعاب الترفيهية، بالإضافة إلى برنامج سياحى فى المدينة وجولات حرة وزيارة جبل الطويلات والبلو هول وحفلات سمر فى محمية اللاجون ورحلة بحرية.

وشهدت مدينة "دهب" خدمات منوعة وفرتها الدولة ممثلة فى مشروعات لخدمة أهالى المدينة وحركة السياحة بينها أنشاء ممشى دهب السياحى بتكلفة 36 مليون جنيه والأعمال الإنشائية لمسجد الهدى بتكلفة 12 مليون جنيه وطريق مبارك بتكلفة 46 مليون جنيه.

وأيضا الممشى بطول حوالى 3كم ارضيات جرانيت ويشمل 2 ميدان، ونافورة، ومقاعد ومظلات، وروعى فى التصميم الهوية البصرية لمدينة دهب وكذا صُمم ليكون متاح لذوى الهمم، وطريق مبارك تنفيذ جهاز التعمير 46 مليون بطول حوالى 3 كم عبارة عن طريق اسفلت بعرض 9 متر بكل اتجاه مسار درجات، وممشى مشاة يمين الطريق بكل اتجاه، كما شهدت المدينة إحلال وتجديد مسجد الهدى بتكلفة 12 مليون جنيه مناصفة بين وزارة الأوقاف والمحافظة.