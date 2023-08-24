محافظ جنوب سيناء يناقش مقترح تصميم منطقة الحملة للسيارات بشرم الشيخ

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

ناقش اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، مقترح مشروع تصميم منطقة الحملة للسيارات بمدينة شرم الشيخ المقدم من أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا المجال.

يشمل المقترح ورش مركبات وصيانة، وجراج لخدمة مجلس مدينة شرم الشيخ علي مساحة 12700 متر مربع تقريبا.

وتضم الشاحنات واللوادر والنص نقل، والميكروباصات، والسيارات وبها منطقة خدمية تحتوي علي مبنى إداري و سكن إداري وسكن العاملين، ومناطق خدمية أخرى.

ووجه المحافظ بدراسة المقترح وتحديد الأولويات ومراحل التنفيذ ومصادر التمويل.

حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمهندس مدحت صلاح مدير مديرية الإسكان بالمحافظة.